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▲王子（右）與粿粿（左）的不倫戀，導致他的形象重創。（圖／翻攝自粿粿IG＠meigo.c）

王子公司爆離職傳聞 內部人力疑大幅流失

▲「王子」邱勝翊在第4波搜索閃兵藝人行動中遭搜索約談。（圖／記者劉松霖攝）

雙重爭議衝擊工作 士氣與業務受影響

藝人王子（邱勝翊）自去年爆出介入范姜彥豐與粿粿的婚姻爭議，隨後又爆出逃兵風波，消息曝光後不僅對王子個人聲譽造成影響，也疑似波及其所屬經紀公司營運狀況。近日傳出王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」爆發離職潮，原先20多人的規模如今只剩一半，就連他的經紀人也離開公司，對此公司發言人出面表示：「人員流動本屬公司營運正常狀態。」王子接連爆發不倫戀、逃兵風波，隨著爭議延燒，外界開始關注王子所屬的喜鵲娛樂內部動態，根據《三立新聞網》報導，近期傳出公司出現人員流動加劇的情況，原本規模約20多人的團隊，如今傳出人數縮減至一半左右，引發「離職潮」疑慮。甚至有消息指出，原本負責王子工作的執行經紀人也已經離開，使整體營運面臨更多挑戰。另一方面，喜鵲娛樂近期在社群平台發布徵才訊息，針對經紀人、助理、社群編輯及宣傳等職缺進行招募，強調希望找到具備抗壓性與相關經驗的人才加入，間接佐證公司內部可能正進行組織調整，以應對近期的變化與壓力。除了感情風波外，王子近期又因閃兵事件再度登上新聞版面，使整體形象承壓，據傳相關爭議導致王子的工作行程全面停擺，同時也連帶影響公司同仁的工作量與士氣，在藝人活動減少的情況下，團隊運作與資源分配皆面臨挑戰，讓外界更加關注公司未來走向。針對外界傳聞，喜鵲娛樂發言人則出面澄清，表示今年僅有少數人員異動，同時也有新進人員加入，屬於正常的人力調整範圍，公司強調目前整體團隊規模與運作依然穩定，並無所謂的大量離職情形，同時也持續進行招募與優化組織，以支撐未來業務發展。