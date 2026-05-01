BLACKPINK粉黑美學搶進電競市場，PChome 24h購物宣布全台唯一電商獨家開賣「BLACKPINK X Razer」聯名粉黑電競周邊，5月14日現貨開搶，商品包含電競椅、滑鼠、鍵盤與滑鼠墊，購買指定品項還會隨機贈送限量BLACKPINK成員小卡。PChome同步推出周邊8.5折、滿額最高折600元。
PChome 24h購物宣布攜手Razer，成為全台唯一電商通路，獨家引進「BLACKPINK X Razer」聯名系列電競周邊，5月14日正式現貨開賣。聯名商品主打BLACKPINK招牌粉黑配色，品項包含電競椅、滑鼠、鍵盤與滑鼠墊等，購買聯名系列指定品項，還可獲得限量BLACKPINK聯名小卡，四款成員個人樣式採隨機贈送。
PChome 24h購物表示，這次「BLACKPINK X Razer」聯名系列為全台唯一電商獨家開賣，限定通路包含Razer官方網站與PChome 24h購物。系列設計靈感來自BLACKPINK World Tour〈DEADLINE〉世界巡演視覺風格，將舞台上的粉黑美學延伸到玩家桌面與生活場景。Razer也指出，聯名款保留既有產品效能與操作手感的前提下，注入BLACKPINK專屬配色與細節設計，讓玩家在遊戲、直播或日常使用中，都能大膽展現個人風格。
BLACKPINK X Razer聯品項一次看
Razer Enki X Blackpink Edition聯名款電競椅：黑粉雙色拼接設計，適合長時間遊戲、工作或追星應援使用，售價16290元
Razer DeathAdder Essential Blackpink Edition聯名款電競滑鼠：延續Razer經典人體工學設計，搭載長效耐用的機械式按鍵軸與可自訂按鍵配置，售價1690元
Razer Gigantus V2 Blackpink Edition聯名款滑鼠墊：採用速度與控制兼顧的微織紋表面，可提升滑鼠追蹤穩定性，售價1190元
Razer ORNATA V3 TENKEYLESS Blackpink Edition聯名款電競鍵盤：低鍵程RGB鍵盤，搭載Razer段落式機械薄膜按鍵軸，結合機械軸清脆回饋與薄膜軸舒適觸感，售價3990元
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PChome 24h購物表示，這次「BLACKPINK X Razer」聯名系列為全台唯一電商獨家開賣，限定通路包含Razer官方網站與PChome 24h購物。系列設計靈感來自BLACKPINK World Tour〈DEADLINE〉世界巡演視覺風格，將舞台上的粉黑美學延伸到玩家桌面與生活場景。Razer也指出，聯名款保留既有產品效能與操作手感的前提下，注入BLACKPINK專屬配色與細節設計，讓玩家在遊戲、直播或日常使用中，都能大膽展現個人風格。
BLACKPINK X Razer聯品項一次看
Razer Enki X Blackpink Edition聯名款電競椅：黑粉雙色拼接設計，適合長時間遊戲、工作或追星應援使用，售價16290元
Razer DeathAdder Essential Blackpink Edition聯名款電競滑鼠：延續Razer經典人體工學設計，搭載長效耐用的機械式按鍵軸與可自訂按鍵配置，售價1690元
Razer Gigantus V2 Blackpink Edition聯名款滑鼠墊：採用速度與控制兼顧的微織紋表面，可提升滑鼠追蹤穩定性，售價1190元
Razer ORNATA V3 TENKEYLESS Blackpink Edition聯名款電競鍵盤：低鍵程RGB鍵盤，搭載Razer段落式機械薄膜按鍵軸，結合機械軸清脆回饋與薄膜軸舒適觸感，售價3990元