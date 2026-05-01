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國民黨昨深夜發出千字長文，駁斥中廣前董事長趙少康聲稱「以前什麽時候有黨版過」、「黨版沒有處理加N」的說法，更批他失之武斷，以偏概全。趙少康今（1）日則回嗆，國民黨深夜急急如律令發千字文宣戰，但對於如何處置國民黨副主席季麟連卻不回應，「可以這樣大街罵人，小巷道歉嗎？」鄭麗文必須做出處置，否則季麟連在副主席位置上，就是破壞團結。國民黨文傳會主委尹乃菁昨遭中廣前董事長趙少康連珠炮逼問為何堅持軍購3800億+N版本，痛斥他當立委這麼久沒看過國民黨提出黨版，更質疑+N的正當性。尹乃菁難以招架，脫口說出「我2/1出任黨職，黨齡尚淺，我真的不知道，國民黨在野黨沒提過黨版」，不過國民黨深夜隨即二度發出聲明，批評他刻意混淆，重申黨版是經過黨團大會決議通過，對黨團成員有政治約束力，更說「加N」是「分階段、可審查、受監督」的制度設計，減少執政黨浮編預算的機會。趙少康今早則回嗆，國民黨昨天深夜急急如律令，發了一個千字文來挑戰他、來向他宣戰。他不懂，就是為了「到底有沒有黨版」，國民黨這麼急著回應他，那對於季麟連副主席罵韓國瑜「賣黨求榮」、要開除韓國瑜黨籍，怎麼都沒有回應呢？這不只是在韓國瑜臉書下回一個「你辛苦了」就能解決的，這是很大的事情。趙少康說，與其回應他，不如趕快回應到底要怎麼處置季麟連比較重要。國民黨對季麟連的事件到現在不回應，季麟連不道歉、不處分、不下台，完全好像沒這回事一樣。可以這樣子嗎？可以在大街上罵人，然後在小巷子道歉就算了嗎？所以他還是很堅持，國民黨主席鄭麗文必須要對季麟連做出處置。季麟連後面有沒有人指使？若有，指使的人必須要出來講清楚，為什麼指使他做這個事。若沒有指使，那季麟連自己要負責。要不然就是開除黨籍，要不然就是下台負責，不能再在國民黨副主席這個位置上，他在這個位置上只是破壞團結，每次看到他就想到，韓國瑜被他說要開除黨籍，然後「賣黨求榮」。趙少康在結束受訪後又向媒體表示不滿，批評黨中央「見笑轉生氣」，出這麼大的事情，搞半天不道歉、不下台或處分，也不回應，反而生氣拿他出氣。