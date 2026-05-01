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▲ 長澤雅美（如圖）傳出從去年底開始停工休養一年，直到今年秋季。（圖／IG@masami_nagasawa）

43歲日本人氣女演員長澤雅美和《幕府將軍》導演福永壯志在今年初完婚。兩人最近被日媒捕捉到在銀座甜蜜約會，外界一直十分關注他們婚後的生活動向，近期更傳出她將暫停演藝工作一段時間，被猜測是要陪著要拍攝《幕府將軍》第二季的老公，愛相隨一同飛到加拿大。日本媒體近日曝光夫妻倆3月在銀座約會的畫面，這也是兩人婚後首次被拍到同框現身。照片中，長澤雅美穿著長版大衣搭配牛仔褲，戴著口罩低調出門；福永壯志則手提購物袋與飲料，兩人並肩散步，一路交談互動自然，氣氛相當輕鬆。根據演藝圈相關人士指出，長澤雅美已向合作單位說明，從去年底開始到今年秋季左右，將安排一段休息時間。這段期間雖然暫停戲劇與電影拍攝，但仍會出席已完成作品的宣傳活動，也會持續接洽廣告代言等短期工作。福永壯志曾執導《幕府將軍》第一季第7集，第二季則在今年一月於溫哥華正式開拍，福永壯志也將回歸執導。由於《幕府將軍》採用美劇製作模式，劇組主要工作地點設在加拿大溫哥華，相關人員需長時間留在當地投入拍攝，因此外界推測福永壯志未來一段時間將常駐加拿大，夫妻倆才新婚不久，長澤雅美剛好在這時請長假，讓不少人認為她很有可能是要一同前往加拿大陪伴丈夫。另外，原定今年春季啟動的《信用詐欺師JP》最新續集，傳出因她暫時休養而延後至明年拍攝。現階段長澤雅美以廣告與品牌活動為主，近日也被目擊前往紐約參加時尚品牌行程，工作步調明顯放慢。長澤雅美於今年1月1日閃電宣布結婚，表示已與電影導演福永壯志完成結婚登記，並感謝外界關心，也希望大家能以溫暖的心持續守護他們。