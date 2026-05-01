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今（1）日是勞動節，總統賴清德表示，這幾年，政府持續為勞工朋友努力，今年最低工資已連續第10年調升，而職場安全、勞動尊嚴和生活照顧，是政府會持續努力的方向，「讓我們攜手打拚、讓台灣繼續大步邁進！」此外，行政院長卓榮泰也說，台灣去年經濟成長率8.68%，今年第一季概估為13.69%，可能是39年來新高，這些經濟成果都是勞工辛勤打拚而來。賴清德透過臉書表示，感謝每一位在不同崗位上認真打拚的勞工朋友，大家的付出與堅持，是台灣持續前進最重要的力量。賴清德提到，這幾年，政府持續為勞工朋友努力，今年最低工資已連續第10年調升，月薪29,500元、時薪196元，超過247萬人受惠；育嬰留停可以「以日」請假、家庭照顧假可以「按小時」請，讓照顧家人不再是職涯的阻礙；同時，勞動部推動的《強化企業托育新制》也在今天正式上路，為職業父母減輕負擔。賴清德說，對很多爸媽來說，每天除了辛苦工作，還要擔心孩子誰來顧，政府出錢補助、企業照顧勞工，鼓勵公司建立托育設施、支付托育人員薪資、減輕送托費用，育兒補貼也同步加碼、申請資格更彈性，讓孩子有人顧，讓每一個認真打拚的爸媽，都有堅強的後盾。賴清德強調，職場安全、勞動尊嚴和生活照顧，是政府會持續努力的方向，他相信，台灣產業持續繁榮發展，勞動環境也要一起進步，這才是台灣要走的路，「讓我們攜手打拚、讓台灣繼續大步邁進！」此外，卓榮泰也說，去年2025年，台灣經濟成長率來到8.68%；主計總處已公布今年2026年第一季經濟成長率概估為13.69% ，將可能是39年來新高，「這些經濟成果，都是每一位勞工朋友共同辛勤打拚而來」。卓榮泰提到，這些經濟成果必須從更多的保障及權益、實質減輕負擔的福利政策、更好的勞動環境、更多的機會之中，回到每一位勞工、每一位國民身上，台灣正朝向繁榮進步，他更期盼並會持續努力，它同時成為一個更公平、充滿希望的文明國家。