5 月報稅季正式登場！雖然國稅局在勞動節國定假日期間（5/1-5/3）臨櫃不開放，但網路與手機報稅 24 小時不打烊，2026 報稅最後截止日是 6 月 1 日。今年稅制迎來多項利多，包括租屋族大幅減稅、基本生活費調升等 6 大變革。本篇特別整合手機報稅網址與教學、免稅門檻、網紅課稅規範、沒收到通知書怎麼辦，以及常見的「申報資料要準備什麼」等 6 大 QA，帶您一次看懂。

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🟡 2026 報稅「六大新制變革」：有感減稅看這裡

  1. 基本生活費調升： 每人由 21 萬元提高至 21.3 萬元，預估全台 237 萬戶受惠。
  2. 長照扣除額加碼： 為減輕家庭負擔，每人每年由 12 萬元大幅提高至 18 萬元。
  3. 網紅稅制納管： YouTuber、KOL 等平台分潤正式納入「執行業務所得」申報。
  4. 人工生殖扣除： 試管嬰兒療程費用扣除政府補助後，可列醫藥生育費列舉扣除。
  5. 超商認證變更： KIOSK 機台（ibon、全家等）不再支援「健保卡」，需改用自然人憑證。
  6. 無障礙模式： 線上報稅系統優化，新增視障者友善操作介面。
▲2026 報稅新制必看！今年起四大超商多媒體事務機（KIOSK）正式停止支援「健保卡」認證取得查詢碼，民眾若需補印稅額試算繳納單，務必改用「自然人憑證」。圖為資料照。（圖／業者提供）
▲2026 報稅新制必看！今年起四大超商多媒體事務機（KIOSK）正式停止支援「健保卡」認證取得查詢碼，民眾若需補印稅額試算繳納單，務必改用「自然人憑證」。圖為資料照。（圖／業者提供）
🟡 誰不用繳稅？2026 免稅門檻一表看清

今年因租金特別扣除額上限拉高至 18 萬元，單身租屋族成為今年減稅最有感的族群：

  • 單身租屋族： 年收入低於 62.6 萬元 免稅。
  • 一般單身者： 年收入低於 44.6 萬元 免稅。
  • 雙薪家庭（無子女）： 年收入低於 89.2 萬元 免稅。
  • 雙薪家庭（扶養2名6歲以下幼兒）： 年收入低於 146.1 萬元 免稅。  
▲114年度綜合所得稅免稅額、各項扣除額及課稅級距。（圖／財政部提供）
▲114年度綜合所得稅免稅額、各項扣除額及課稅級距。（圖／財政部提供）
    ▲到底要不要報稅？這張表看清楚！若您年收入低於圖中的「免辦申報標準」（如單身者低於 22.8 萬元），法律規定可免辦申報。但若您的年收入落在 22.8 萬至 44.6 萬（單身）或 62.6 萬（租屋族）之間，雖然「不用繳稅」，但仍需上網完成報稅程序，若有預扣稅款還能領回退稅！（圖／財政部提供）
    ▲到底要不要報稅？這張表看清楚！若您年收入低於圖中的「免辦申報標準」（如單身者低於 22.8 萬元），法律規定可免辦申報。但若您的年收入落在 22.8 萬至 44.6 萬（單身）或 62.6 萬（租屋族）之間，雖然「不用繳稅」，但仍需上網完成報稅程序，若有預扣稅款還能領回退稅！（圖／財政部提供）
    🟡  沒收到「紙本稅額試算書」怎麼辦？國稅局認：3 類人不會收到

    許多民眾疑惑「為何去年有收到，今年沒收到？」國稅局表示符合下列條件者不寄紙本，改發郵簡或簡訊通知：

    1. 去年自行以憑證或行動電話認證完成申報者。
    2. 40 歲以下且非屬身心障礙或身心失能者。
    3. 滿 40 歲但未滿 70 歲，去年線上申報且今年為不繳、不退稅案件。
    • 【解方】： 若沒收到紙本，可利用行動電話認證登入報稅官網，或到超商以「自然人憑證」印取查詢碼
    🟡 2026 手機報稅攻略：簡單 5 步驟（免裝 APP）

    手機報稅最推薦「行動電話認證」，免插卡、5 分鐘搞定：

    1. 驗證身分： 登入「財政部綜合所得稅申報系統」（網頁版），輸入身分證、健保卡號及本人門號（需關 Wi-Fi）。
    2. 填寫資料： 確認基本資料、新增扶養親屬。
    3. 確認稅額： 系統自動帶入資料，確認應繳（退）稅額。
    4. 繳退稅款： 選擇信用卡、行動支付、ATM 或委託轉帳。
    5. 完成申報： 看到「申報成功」及「檔案編號」並下載 PDF 才算完成。
    • 【好康】： 使用手機報稅可抽獎，最大獎為現金 5 萬元
     
    🟡 網紅創作者專區：抖內、業配怎麼報？別混淆輔導期！

    根據財政部最新規範，網紅應注意「個人所得」與「營業稅」的雙重時程：

    • 五月申報：個人所得稅（報 2025 年的錢）
      創作者在 2025 年（民國 114 年）一整年所取得的 YouTube 分潤、廣告佣金或觀眾打賞，都屬於「去年的所得」，歸類為「執行業務所得」（9B），必須在 2026 年 6 月 1 日前完成申報。
    • 六月截止：稅籍登記輔導期（報未來的稅）
      這是針對 2025 年 9 月新制上路後的「補考」。若您每月收入已達 5 萬元卻尚未辦理稅籍登記，請務必在 2026 年 6 月 30 日前補辦補報營業稅，否則 7 月起將正式開罰。
      🟡 網友熱議：報稅常見 6 大 QA

    根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「報稅QA」話題，整理出網友最關心的以下 6 大關鍵問題：

    Q1：申報資料要準備什麼？
    線上報稅只需憑證（手機、健保卡或自然人憑證）；實體需身分證、扣繳憑單、扣除額文件。

    Q2：哪些管道最方便？
    首推「手機報稅」，免下載 APP、免插卡且 24 小時服務。

    Q3：報稅完如何繳款？
    信用卡、行動支付皆可；3 萬元以下可持單至超商繳現。

    Q4：所得稅公式怎麼算？
    應納稅額 = 綜合所得淨額 × 適用稅率 － 累進差額。建議直接利用官網「自動試算」最省時。

    Q5：報稅截止到何時？
    115 年 6 月 1 日 23:59 截止。

    Q6：一定要回傳紙本嗎？
    若使用網路或手機申報成功，且不需檢附證明文件，則免寄回紙本。

    資料來源：財政部Social Lab社群實驗室

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    徐銘穗編輯記者

    新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...