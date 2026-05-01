5 月報稅季正式登場！雖然國稅局在勞動節國定假日期間（5/1-5/3）臨櫃不開放，但網路與手機報稅 24 小時不打烊，2026 報稅最後截止日是 6 月 1 日。今年稅制迎來多項利多，包括租屋族大幅減稅、基本生活費調升等 6 大變革。本篇特別整合手機報稅網址與教學、免稅門檻、網紅課稅規範、沒收到通知書怎麼辦，以及常見的「申報資料要準備什麼」等 6 大 QA，帶您一次看懂。
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今年因租金特別扣除額上限拉高至 18 萬元，單身租屋族成為今年減稅最有感的族群：
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許多民眾疑惑「為何去年有收到，今年沒收到？」國稅局表示符合下列條件者不寄紙本，改發郵簡或簡訊通知：
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根據財政部最新規範，網紅應注意「個人所得」與「營業稅」的雙重時程：
根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「報稅QA」話題，整理出網友最關心的以下 6 大關鍵問題：
Q1：申報資料要準備什麼？
線上報稅只需憑證（手機、健保卡或自然人憑證）；實體需身分證、扣繳憑單、扣除額文件。
Q2：哪些管道最方便？
首推「手機報稅」，免下載 APP、免插卡且 24 小時服務。
Q3：報稅完如何繳款？
信用卡、行動支付皆可；3 萬元以下可持單至超商繳現。
Q4：所得稅公式怎麼算？
應納稅額 = 綜合所得淨額 × 適用稅率 － 累進差額。建議直接利用官網「自動試算」最省時。
Q5：報稅截止到何時？
115 年 6 月 1 日 23:59 截止。
Q6：一定要回傳紙本嗎？
若使用網路或手機申報成功，且不需檢附證明文件，則免寄回紙本。
資料來源：財政部、Social Lab社群實驗室
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- 基本生活費調升： 每人由 21 萬元提高至 21.3 萬元，預估全台 237 萬戶受惠。
- 長照扣除額加碼： 為減輕家庭負擔，每人每年由 12 萬元大幅提高至 18 萬元。
- 網紅稅制納管： YouTuber、KOL 等平台分潤正式納入「執行業務所得」申報。
- 人工生殖扣除： 試管嬰兒療程費用扣除政府補助後，可列醫藥生育費列舉扣除。
- 超商認證變更： KIOSK 機台（ibon、全家等）不再支援「健保卡」，需改用自然人憑證。
- 無障礙模式： 線上報稅系統優化，新增視障者友善操作介面。
今年因租金特別扣除額上限拉高至 18 萬元，單身租屋族成為今年減稅最有感的族群：
- 單身租屋族： 年收入低於 62.6 萬元 免稅。
- 一般單身者： 年收入低於 44.6 萬元 免稅。
- 雙薪家庭（無子女）： 年收入低於 89.2 萬元 免稅。
- 雙薪家庭（扶養2名6歲以下幼兒）： 年收入低於 146.1 萬元 免稅。
許多民眾疑惑「為何去年有收到，今年沒收到？」國稅局表示符合下列條件者不寄紙本，改發郵簡或簡訊通知：
- 去年自行以憑證或行動電話認證完成申報者。
- 40 歲以下且非屬身心障礙或身心失能者。
- 滿 40 歲但未滿 70 歲，去年線上申報且今年為不繳、不退稅案件。
- 【解方】： 若沒收到紙本，可利用行動電話認證登入報稅官網，或到超商以「自然人憑證」印取查詢碼。
手機報稅最推薦「行動電話認證」，免插卡、5 分鐘搞定：
- 驗證身分： 登入「財政部綜合所得稅申報系統」（網頁版），輸入身分證、健保卡號及本人門號（需關 Wi-Fi）。
- 填寫資料： 確認基本資料、新增扶養親屬。
- 確認稅額： 系統自動帶入資料，確認應繳（退）稅額。
- 繳退稅款： 選擇信用卡、行動支付、ATM 或委託轉帳。
- 完成申報： 看到「申報成功」及「檔案編號」並下載 PDF 才算完成。
- 【好康】： 使用手機報稅可抽獎，最大獎為現金 5 萬元！
根據財政部最新規範，網紅應注意「個人所得」與「營業稅」的雙重時程：
- 五月申報：個人所得稅（報 2025 年的錢）
創作者在 2025 年（民國 114 年）一整年所取得的 YouTube 分潤、廣告佣金或觀眾打賞，都屬於「去年的所得」，歸類為「執行業務所得」（9B），必須在 2026 年 6 月 1 日前完成申報。
- 六月截止：稅籍登記輔導期（報未來的稅）
這是針對 2025 年 9 月新制上路後的「補考」。若您每月收入已達 5 萬元卻尚未辦理稅籍登記，請務必在 2026 年 6 月 30 日前補辦補報營業稅，否則 7 月起將正式開罰。
根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「報稅QA」話題，整理出網友最關心的以下 6 大關鍵問題：
Q1：申報資料要準備什麼？
線上報稅只需憑證（手機、健保卡或自然人憑證）；實體需身分證、扣繳憑單、扣除額文件。
Q2：哪些管道最方便？
首推「手機報稅」，免下載 APP、免插卡且 24 小時服務。
Q3：報稅完如何繳款？
信用卡、行動支付皆可；3 萬元以下可持單至超商繳現。
Q4：所得稅公式怎麼算？
應納稅額 = 綜合所得淨額 × 適用稅率 － 累進差額。建議直接利用官網「自動試算」最省時。
Q5：報稅截止到何時？
115 年 6 月 1 日 23:59 截止。
Q6：一定要回傳紙本嗎？
若使用網路或手機申報成功，且不需檢附證明文件，則免寄回紙本。
資料來源：財政部、Social Lab社群實驗室