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▲范姜彥豐（如圖）在判決結果公布後，明（2）日將首度露面，出席台中母親節活動，並擔任一日快閃店長，近距離與粉絲互動。（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

▲粿粿（左）、王子（右）判決書曝光，不僅隱蔽當事人姓名，偷情內容也輕描淡寫，看不到兩人鹹濕對話、過程。（圖／王子 邱勝翊 Prince Chiu YouTube）

范姜彥豐開告粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）獲得勝訴，被告須賠償100萬。昨（30）日判決出爐，提到粿粿、王子「有超越一般朋友間社交應有之界線之交往，並有逾矩之行為。」雙方糾紛未落幕，甚至被粿粿提告竊盜，但范姜彥豐仍打起精神努力工作，明（2）日將現身台中「一日店長」活動，消息曝光後，引來許多粉絲留言：「歡迎來台中」、「太突然了吧」、「希望之後也會有台北見面會」、「哇一定很多人。」粿王不倫案日前宣布判決結果，范姜彥豐獲賠100萬。然而風波一波未平一波又起，傳出粿粿因懷疑iPad遭到范姜彥豐拿走，擔心資料遭到不當取用，心急至派出所提告竊盜，經警方受理後，全案已函送地檢署偵辦。事後釐清後才發現是一場烏龍，粿粿的平板其實是被同住家人收妥，從未離開住處也未遭人盜用。范姜彥豐在判決結果公布後，明（2）日將首度露面，出席台中母親節活動，並擔任一日快閃店長，近距離與粉絲互動。他在IG曬出宣傳文案，寫道「週六（5/2）台中見」，貼文引來許多人留言：「哇台中」、「也太臨時」、「希望之後也會有台北見面會」、「這麼突然的嗎 」、「想追星但好遠喔！下回能北部嗎？」粿粿、王子判決書曝光，不僅隱蔽當事人姓名，偷情內容也輕描淡寫，看不到兩人鹹濕對話、過程。對此范姜彥豐的律師蔡鈞如公開留言表示，「我們說要保護家人最佳利益，考慮數位足跡不是說說而已（一開始起訴狀就技術性做了很多調整），謝謝大家的關心。」另外，范姜彥豐先前也透過聲明表示「破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省」，從他的態度也可看出，他現在最大目的並非羞辱粿粿與王子，公開兩人不倫的過程，而是保護僅有的女兒「粿醬」，不想讓她長大後看到媽媽的黑歷史。