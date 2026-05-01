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國民黨主席鄭麗文規劃6月訪美，昨接受外媒專訪時，透露希望拜會「川普總統」，引發政壇熱議。3月才完成訪美的台中市長盧秀燕，今天祝福鄭麗文訪美順利，強調任何人想與鄰居維持友誼，她都支持、但被問及拜會川普的敏感話題，她只說謝謝、謝謝大家。甫完成「鄭習會」的鄭麗文昨接受外媒專訪提及6月訪美，透露盼與美國總統川普會面，以傳達兩岸和平訊息。盧秀燕3月訪美拜會美方智庫、國會等層級，多次透露美方關切軍購案一事，盧系子弟兵拋出軍購案9千億版本，之後立委徐巧芯微調成8100億版本，傳聞鄭麗文堅持「3800億+N」版本，係6月訪美行程安排要求「層級要超越盧秀燕」受挫所致。盧秀燕今（1）日到西屯水安宮贈匾，媒體問及對鄭麗文訪美計畫的看法，她表示「任何人想要跟我們的鄰居維持友誼，我們都支持」、「祝福鄭主席訪美順利」。媒體再問鄭麗文希望拜會川普時，盧秀燕則說「謝謝」、「謝謝大家」，不做進一步回應。