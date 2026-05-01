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國民黨昨深夜發出千字長文，駁斥中廣前董事長趙少康聲稱「以前什麽時候有黨版過」、「黨版沒有處理加N」的說法，稱黨版加N是「分階段、可審查、受監督」的制度設計；黨版經過黨團大會決議，具有雙重正當性，更對黨團成員有政治拘束力。趙少康今（1）日靈魂4連問，國民黨是不是民主政黨？是不是黨團自主？黨團通過才叫黨版？還是黨中央或智庫給一個版本就是黨版？更嗆國民黨自相矛盾，若已經有黨版，為何國民黨總召傅崐萁4月29日還要召開黨團大會？以前修法也改過，為何現在就不能改？國民黨文傳會主委尹乃菁昨遭中廣前董事長趙少康連珠炮逼問為何堅持軍購3800億+N版本，痛斥他當立委這麼久沒看過國民黨提出黨版，更質疑+N的正當性。尹乃菁難以招架，脫口說出「我2/1出任黨職，黨齡尚淺，我真的不知道，國民黨在野黨沒提過黨版」，不過國民黨深夜隨即二度發出聲明，批評他刻意混淆，重申黨版是經過黨團大會決議通過，對黨團成員有政治約束力，更說「加N」是「分階段、可審查、受監督」的制度設計，減少執政黨浮編預算的機會。趙少康今則靈魂4連問，國民黨是不是一個民主政黨？如果是民主政黨，那是不是「黨團自治、黨團自主」？是不是到最後黨團最後通過的案子才叫做「黨版」？還是黨中央或是智庫給一個版，這就叫做「黨版」？趙少康指出，國民黨稱3月5日已經開過黨團大會通過3800億+N是黨版，所以黨員必須遵守，如果黨中央講的是對的，那為什麼4月29日黨團總召傅崐萁還要再召開黨團大會？這不是自相矛盾？而且有19個以上立委主張8000億，凍結沒有發價書的部分，只動已簽署發價書的，支持3800億+N版只有6人，那為何召開這會？因為會中支持3月5日覺得少，所以就拖延說不算嗎？趙少康更指出，國民黨過去在院會表決前，都會修改各種版本，這很正常，本來就因勢利導，情況會不同嘛。而且要不要跟民眾黨去協商呢？藍白版本不同，國民黨版本是不是鐵板一塊不能改？還是因為民眾黨需求必須改？不是改過很多次嗎？國會改革法案不就改過？怎麼以前可以改，到現在就不能改了呢？還說3月5日決議黨員必須遵守，這樣講那4月29日黨團會議主張8000億版的黨員，那都要開除了？趙少康嘆，國民黨不要一再發生這些事情，把政黨合作好不容易累積的一點點和平紅利都給消耗掉了，很可惜啦，既然講說「3800億 + N」，第一個你要有數字「3800億」，第二個「+N」要放在法律裡面，那你沒有啊，沒有放在法案裡面，不是很奇怪嗎？」趙少康更批評，黨中央、智庫當然可以提出建議版本，但最後定案的是黨團，在野黨在中央沒有任何行政權，唯一的機構就是國民黨團，當然要尊重決議，在立法院正式表決之前，黨團都有權力做任何的修改，任何委員都有權力提出不同的意見、提出更好的版本。這才是一個民主政黨、黨團自主該有的態度。趙少康說，區域立委員每個都是十萬票以上選出來的，他們代表不同的民意。而且年底不少的立委是要選縣市長的，這次的縣市長會比四年前選得好嗎？會比八年前選得好嗎？選情這麼緊張，還不尊重他們的意見嗎？至少把要選縣市長的立委找來問問意見吧，怎麼樣對他們選情比較有利吧，這不是黨中央最起碼該做的事情嗎？