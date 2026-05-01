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▲馬筱梅因孩子被網友惡毒詛咒，而忍不住失控暴哭。（圖／翻攝微博）

汪小菲與已故女星大S離婚後，2024年與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，並在今年2月誕下兒子「小馬寶」。不料因為汪小菲與母親張蘭過往爭議，導致馬筱梅也不斷被網暴、甚至收到死亡威脅與詛咒等，就連剛出生2個月左右的兒子也一起被罵，讓馬筱梅忍無可忍，日前在直播中失控淚崩，怒批網友惡劣。而時隔十幾天後，馬筱梅於29日回歸直播，覺得自己不應在直播的時後失控，並透露無法控制情緒原因，是因作為母親無法接受對孩子的惡毒言論。馬筱梅日前在直播中，因在私訊收到太多網友對剛出生2個月兒子的詛咒，像是「不配活著」、「妳那個孩子就不該出生」、「妳跟妳的孩子就應該去死」等惡毒言論，讓一向情緒穩定的她忍不住在鏡頭前失控淚崩，怒批網友太惡劣，並表示自己作為母親無法接受對孩子的惡毒言論。而在時隔十幾天後，馬筱梅於29日回歸直播，也聊到日前在直播中失控大哭的事情，她坦承不應該在直播中失控，「我覺得直播這行業就應該帶快樂給大家，而不是有這種負面或其他的情緒。」她透露當天失控是因為看到一些黑粉私訊中，有許多對孩子的惡毒言論，才會讓自己控制不了情緒。但她也因此收到許多粉絲溫暖的訊息，讓她直呼：「這世界上還是有許多溫暖的人。」馬筱梅與汪小菲結婚後，擔任繼母角色，負責照顧大S的一對兒女，不過卻屢遭黑粉攻擊，她委屈說：「我老公的問題，他們也要罵我。」馬筱梅不僅被罵是心機女、惡毒的後媽，甚至還收到死亡威脅。馬筱梅提到，有網友留言恐嚇她：「因為妳嫁給妳老公，所以妳跟妳孩子都要去死。」，讓她忍不住在鏡頭前落淚，紅著眼眶說：「他們真的很惡劣！」一向情緒都非常平穩的她，因為孩子忍不住失控，馬筱梅也表示自己雖然抗壓性頗高，但若是哪天真的撐不住就會離開網路媒體，「如果有天抗壓不行了，那就互聯網掰掰囉，抗壓不行的那刻，就是緣分盡了。」