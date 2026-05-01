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五一勞動節前夕，前立法委員吳春城向全台勞動者致敬，並強調面對台灣日益嚴峻的缺工危機，唯有釋放「壯世代」的勞動力潛能，才能根本化解產業燃眉之急。吳春城指出，根據勞動部2026年最新統計，台灣勞動市場正處於嚴重的「年齡斷崖」：55歲後的勞參率驟降至62%，60至64歲僅剩4成，遠低於日本的80%、韓國的70%與美國的60%。而65歲以上的勞參率更不到1成，顯示大量經驗豐富的專業人力被過早排除在職場之外。吳春城表示，旅宿、製造、醫療照護與服務業正承受缺工最痛苦的衝擊。雖然引進移工是短期選項，但台灣擁有超過800萬名55歲以上、具備工作能力且有貢獻意願的「壯世代」，這才是台灣最珍貴的「經驗資本」與「本土紅利」。為此，吳春城於任內主導並推動五項關鍵法案，為勞動者建構更友善的職場環境：推動第五十四條修正案，新增強制退休「年齡例外情況」，允許勞雇雙方協商延後退休年齡，雇主不得對留任之資深勞工有薪資歧視，正式讓「退休不退場」法制化，保護資深勞工的勞動權。要求中央每兩年訂定就業計畫，並將企業對中高齡勞工的「退休準備協助」從1年延長至2年。透過補助職務再設計與推動彈性工作模式，協助壯世代順利「轉場」，讓經驗價值得以持續變現。鼓勵中小企業加薪與增僱員工，修正案刪除「景氣啟動門檻」，並將增僱 24 歲以下 及納入 65 歲以上 本國籍基層員工的薪資費用抵稅率由 150% 提高至 200%。這項政策被視為引導企業盤點本土壯世代人力的重要誘因，只要中小企業增僱符合條件之員工並提高整體薪資，即可在 200% 限度內自當年度營利事業所得額中減除。推動第四十六條修正，讓80歲以上長者及70歲以上癌症二期病患免巴氏量表即可聘僱外籍看護。此舉旨在減輕家庭照顧負擔，讓原本受困於照顧壓力的壯世代勞動力能重回職場，達成「三代互惠」的社會循環。主導制定全台首部《壯促法》，將壯世代定義為「55歲以上有工作能力者」，確立其為「發展主體」而非「照護客體」。此法賦予國發會主管機關地位，要求跨部會投入資源，從金融、教育、科技等面向輔導壯世代產業，維護勞動尊嚴。吳春城強調：「壯世代不是社會的負擔，而是驅動台灣經濟的第二曲線。」實現「分子變分母」的制度革命，讓壯世代持續產出、貢獻與消費，不僅能緩解年輕世代的扶養壓力，更能讓台灣在超高齡社會中展現強大的韌性與競爭力。