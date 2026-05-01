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▲矢作穗香的婚紗美背，讓不少粉絲送上祝福。（圖／翻攝自矢作穗香IG@honoka_yahagi）

矢作穗香婚紗照超吸睛 美背造型成討論亮點

從模特兒到演員 經歷起伏重返舞台

曾因演出日劇《惡作劇之吻》走紅亞洲的日本女星矢作穗香，今（1）日無預警在社群平台宣布結婚消息，讓粉絲又驚又喜，她直接寫下「我已經結婚了」，並附上超美婚紗照，美背照成為粉絲討論及熱議的焦點。憑藉《惡作劇之吻》爆紅的日劇女神矢作穗香今日無預警分享婚紗照片宣布已婚，畫面中她以優雅造型亮相，大方展現背部線條，整體氣質清新又帶點成熟韻味，照片曝光後，不少網友紛紛留言稱讚她的狀態極佳，直呼「完全女神等級」，婚紗造型也成為粉絲討論的焦點之一。矢作穗香也不忘向一路支持她的粉絲與相關工作人員表達感謝，她提到自己對於一直以來陪伴她的人深感感激，並希望未來能夠珍惜日常、穩定地過生活，她也請粉絲持續給予關注與祝福，字句中流露出對新人生階段的期待。矢作穗香1997年出生於日本千葉縣，早年以時尚雜誌模特兒身分踏入演藝圈，隨後逐步轉戰戲劇領域，她在2013年主演《惡作劇之吻》系列作品成功打開知名度，在亞洲地區累積高人氣，其後她曾因留學暫別演藝工作，直到2016年重新以本名復出，持續在影視圈發展。儘管演藝歷程曾有中斷，但矢作穗香憑藉代表作累積穩定粉絲群，如今宣布結婚也讓不少劇迷回憶起當年追劇時光，這次矢作穗香的好消息不僅讓粉絲送上祝福，也再次讓不少粉絲想起她過往帶來的經典作品。