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▲五月天（如圖）創下鳥巢55場新紀錄，這次不僅連唱12場，甚至斥資近9000萬打造侏羅紀世界，劍龍、三角龍等25隻恐龍零距離環場，掀起滿滿話題。（圖／相信音樂提供）

2《回到那一天》25週年巡迴演唱會北京站・無限延伸版5 / 1 、2、3、8、9、10、11、15、16、17 、18日，更多五月天演唱會相關訊息， 請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。





五月天創下鳥巢55場新紀錄！30日起在北京鳥巢舉辦12場5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會，團隊斥資近9000萬打造侏羅紀世界，25隻恐龍零距離環場，令歌迷震撼不已。一連演唱〈最好的一天〉、〈傷心的人別聽慢歌〉、〈盛夏光年〉等歌曲後，阿信表示這是2026年相聚的最後巡迴，感性說：「如果不是你們，五月天的夢想不會成真，這座樂園不會存在。」一席話讓粉絲聽了感動且不捨。五月天創下鳥巢55場新紀錄，這次不僅連唱12場，甚至斥資近9000萬打造侏羅紀世界，劍龍、三角龍等25隻恐龍零距離環場，掀起滿滿話題。五月天一連帶來〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈最好的一天〉、〈傷心的人別聽慢歌〉等歌，接著阿信表示這是2026年相聚的最後巡迴，表示：「今天是第一場提及依依不捨好像太早。」台上，阿信再次感謝歌迷：「如果不是你們，五月天的夢想不會成真，這座樂園不會存在，別小看你們的力量。」除了感性橋段，成員互相吐槽也成為粉絲最愛的環節之一，當怪獸跟左右兩邊觀眾問好，哪邊聲音大他就往哪裡彎，讓冠佑直問：「你是閃到腰嗎？」讓眾人瞬間笑翻。《回到那一天》25週年巡迴演唱會北京首場吸引許多五迷朝聖，中國男星李現也化身小粉絲朝聖，戴著鴨舌帽打扮低調的他，仍被眼尖粉絲認出，只見他一手拿著螢光棒、一手拿著手機拍照，不時還跟著一起唱，看起來相當陶醉。結束後李現也現身後台與五月天合照，讓網友留言笑說：「哥現在是鐵粉了吧，追星最高境界，互相奔赴」、「進組前的狂歡」、「追星追到場場都在這才是真正的熱愛啊」。五月天5525+