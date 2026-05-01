我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湯令山（左）來台開唱，演唱會上可聽見黃偉文（右）為他打造的新專輯《THE PROTÉGÉ》曲目。（圖／華納音樂提供）

香港歌手湯令山今（1）日在 Zepp New Taipei 舉行《心零王子Prince of Nothing》演唱會。26歲的他曾為姜濤、容祖兒寫歌，此次以Full Band巔峰之姿重返台北，日前受訪時他也認了現在有心儀對象，但是不想細談，而且本身不是會主動跟女生告白的人，傳情心情會寫在歌裡，同時他也接受「女追男」的感情互動模式。湯令山出生於1999年香港，畢業於伯克利音樂學院，是當今香港樂壇最具代表性的創作男歌手之一。2025年他以《用背脊唱情歌》一舉橫掃香港樂壇各大獎項，包括《新城勁爆頒獎禮》「勁爆年度歌曲」、《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》最高榮譽「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，以及《十大中文金曲》「全球華人至尊金曲」。湯令山看起來酷酷的，但他說自己其實是一個幽默的人，和許多港人一樣喜歡看周星馳電影，回想起上次來台他處於心傷狀態，現在那樣的狀態已經遠去了。湯令山說，當時剛分手，心情非常負面。他透過創作〈悲傷結了帳〉抒發情緒，「做完這首歌就感覺真的結了帳」。現在的湯令山，喜歡打拳（Boxing）與運動，透過汗水釋放壓力，演唱會主題也從「心傷」進化為「心零」，象徵心情歸零後的重新出發。聊到感情現況，湯令山害羞認了目前有心儀對象，但隨即守口如瓶。他自嘲在感情中非常被動，「因為害羞，我一定不會主動告白，都寫在歌裡面。」他笑說自己比歌更吸引人的是幽默感，歡迎女生主動出擊，「但粉絲如果私訊太露骨，我可是不會回的喔。」四度來台的湯令山對台灣籃球場印象深刻，甚至曾買球去街頭報隊，「台灣打球的人真的很厲害」，儘管曾因踢足球弄傷腳導致拍MV不便，他表示：「打球時沒人能阻止我！」更計畫演出結束後直奔101看風景。本次台北演唱會，湯令山除了帶來經典作，還有由黃偉文親自命名並包辦全詞的新專輯《THE PROTÉGÉ》曲目。結束台北首站後，他將接力前往馬來西亞與雪梨演出。值得一提的是，湯令山的才華連林宥嘉、周興哲都欽點翻唱。他透露林宥嘉曾親自私訊他，表示很喜歡他的作品，「雖然上次在香港沒碰成面，但很感恩他知道我的歌」。他也提到與同公司的陳奕迅女兒康堤是同公司的歌手，5月結束巡演後回港，兩人將在音樂會上合唱英文歌。