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▲史丹利圖奇扮演的奈吉（右），一直對惡魔上司梅莉史翠普（中）忠心，也對善良的後輩安海瑟薇（左）像兄長般照顧，是觀眾認為最暖心的角色，也是片中最強催淚彈。（圖／二十世紀影業提供）

▲史丹利圖奇扮演的奈吉（左）因為《穿著PRADA的惡魔》受到觀眾歡迎，與梅莉史翠普（右）之後又再合作。（圖／摘自IMDb）

▲艾蜜莉布朗（右）和姊夫史丹利圖奇（左）一起在好萊塢星光大道上留名，各自獲得屬於自己的星星。（圖／美聯社／達志影像）

《穿著PRADA的惡魔2》台灣上映首日就登上票房冠軍，許多期待了20年的影迷看片後表示，最強催淚彈莫過於史丹利圖奇扮演的資深藝術總監奈吉，陪伴在惡魔主管米蘭達身邊20年，就算升官機會曾被她釋出以求自保，也還是繼續付出，差點被視為理所當然。有觀眾發現史丹利在續集中念台詞的聲音比過去沙啞，其實他曾在2021年宣告罹患舌癌、無法手術切除，因為高劑量的放射線治療，造成味覺消失，還得長達半年靠胃管進食，令人鼻酸。65歲的史丹利圖奇在《穿著PRADA的惡魔》飾演時尚品味一流、言詞犀利，私下做人卻頗為溫暖的奈吉，不但對梅莉史翠普扮演的惡魔主編忠心耿耿，也一直是安海瑟薇飾演的小安，在雜誌社裡最大的依靠和支柱，在續集中奈吉又有讓人感動落淚的時刻，被稱「最強催淚彈」。而他曾經對抗舌癌，除了有半年要插管進食才能維持營養攝取，還一度失去味覺，讓他感到比面對死亡還要讓人害怕，坦言：「不能享受吃東西的樂趣，活著還有什麼意思？」有著義大利血統的史丹利圖奇，也是個美食主義者，自己更會下廚，失去味覺對他而言是莫大的打擊。他的舌癌因為腫瘤過大，醫師判斷無法動手術切除，還對他表示他恐怕只能再活6個月，大多數人聽到都會驚恐不已，而史丹利的首任妻子正是癌症去世，他很清楚治療過程會多煎熬，卻沒料到3次的放射線治療之後，他眩暈、沒食慾，味覺被嚴重破壞，食物的味道有如泡過水的厚紙板，甚至有糞便的感覺，他痛苦至極。在那段最黑暗的時期，史丹利只能夠透過美食節目，用眼睛仔細看，「望梅止渴」，鼓勵自己要撐下去，期待有一天能吃到節目中的美食，也乾脆接下美食、旅遊節目的主持棒，回到義大利去走訪各地區，研究當地食物、文化和歷史。儘管這時他已不用插胃管進食，還是曾經咀嚼10分鐘才能把食物吞下去，相當辛苦，但也就是這樣的韌性，他早已撐過醫師宣告的6個月，還能夠持續參與演藝工作，更在觀眾期待多年的《穿著PRADA的惡魔2》亮相。影迷盛讚《穿著PRADA的惡魔2》幾位主角像是喝防腐劑，過了20年也沒有太大的轉變。史丹利在片中的模樣可以透過化妝、造型來補強，講台詞卻是他自己的聲音，還是聽得出比過去沙啞，無法不受到舌癌治療的影響，好在他的表演仍精彩，賺到觀眾的眼淚，是片中不可或缺的存在。史丹利後來還因緣際會結識了片中尖酸刻薄的艾蜜莉布朗的姊姊菲莉絲迪，之後結為夫妻，因此與艾蜜莉是「姊夫和小姨」的關係，兩人日前還一同在好萊塢星光大道留名，梅莉史翠普也到場，展現彼此合作建立的好交情。