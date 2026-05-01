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低調富豪是他們！台灣「1職業」賺很大：月收破10萬不是夢

▲阿Sa（右）宣布再婚嫁小10歲男友林俊賢（左），其老公是一名明星教練，一個月就能賺進新台幣40萬元。（圖／翻攝自林俊賢IG）

健身教練真實薪資曝光！月收達12萬：靠抽成制賺翻天

▲近幾年大型連鎖健身房、中型場館及個人工作室在各地如雨後春筍般出現，同時也讓健身教練職缺需求大幅度增加。（圖／取自unsplash）

實際104人力銀行平台，通常分為時薪、月薪制度或論件計酬，如果是正職月薪職缺，最高待遇有望突破12萬以上

其中1年以下新人平均月薪僅35050元，年資7年以上資深老鳥平均月薪不到5萬，不過該統計並未將績效獎金與其他津貼列入，若加入課程抽成真實薪資可能更高

▲根據1111人力銀行薪資公秤平台統計，1年以下新人平均月薪僅35050元，年資7年以上資深老鳥平均月薪不到5萬，不過該統計並未將績效獎金與其他津貼列入（圖／翻攝1111人力銀行）

健身教練好賺卻辛酸！「4點問題」勸退一堆人

不只有業績問題

因薪資多為「底薪＋抽成」，導致每個月薪資十分不穩定

健身教練工作時間看似自由，但其實需要配合客戶時間

近年來有越來越多健身教練，如何靠專業證照、品牌經營脫穎而出將成為一大考驗

高薪又待遇好的工作，相信是每個人都嚮往的，而在台灣的高薪職業通常只會想到工程師、醫師等，但近年來各行業不斷發展，一些看似普通的職業其實擁有高薪潛力。，加上台灣人近年健康意識上漲，影響讓健身教練行情好，是有發財潛力的職業。香港女星阿Sa（蔡卓妍）近日宣布嫁給小10歲的健身教練男友林俊賢（Elvis），據悉阿Sa老公Elvis是香港中環一家健身工作室的共同創辦人，更是著名明星教練，月入輕鬆突破10萬港幣（約新台幣40萬）。對此，就有網友在Dcard發問「最近看到阿Sa老公的新聞，才知道健身教練可以賺到那麼誇張」，並好奇「在台灣做到這個等級真的可能嗎？」問題曝光後，隨即引來眾人回應，「有做大的話確實可以，我有認識台灣教練月入30+的」、「我聽到的行情是一個月7～12萬這個區間，好一點的16～19萬」、「同事老公就是私人教練，一小時可以收到2500」。近年來台灣健身風氣盛行，受到社群媒體影響以及國民健康意識提升，帶動了全台運動場館成長，大型連鎖健身房、中型場館及個人工作室在各地如雨後春筍般出現，同時也讓健身教練職缺需求大幅度增加，其主要提供一對一私人指導、增肌減脂、體態雕塑等訓練，一般全職健身教練的薪資結構通常為「底薪+課程抽成」，部分業者還會提供額外獎金，優秀教練的月薪有機會突破10萬。，但通常標榜需達成業績目標，因此職缺所開出來的待遇區間非常廣，從最底薪2萬9500起至10多萬皆有。根據1111人力銀行薪資公秤平台統計，資料來源區間從2021年1月至2024年12月間，雖然健身教練看似風光好賺，且自由度高，但背後仍藏有許多問題引人卻步。過去擁有13年健身產業經驗健身教練查德，曾訪問一名在連鎖健身房工作的健身教練，對方提到最高一個月收入可達10萬多，但課程多達150堂，基本上是用「肝」拼命賺出來的。事實上，當一名健身教練背後壓力極大，，需頻繁銷售與開發客源，此外，，通常在晚上或週末工作，難有正常休息時間。加上。綜上所述，健身教練依舊是有發展潛力的行業，但不再是過去「考到照就能輕鬆高薪」的時代，究竟是否該入行，還是得依個人傾向選擇。