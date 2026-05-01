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▲ 隊長陳仁正致贈隊上母親伴手禮及康乃馨。（圖／高市警少年隊提供）

▲ 親子們同心協力、型塑手工皂的活動，以掌心的溫度深化親子間的信任與互動。（圖／高市警少年隊提供）

在母親節前夕，高市警局少年警察隊特別舉辦一場別開生面的「親子手工皂」手作活動。這場活動不僅是為了感謝在繁忙的警職工作中，仍默默守護家庭、照料子女的「波麗士媽媽」們，更深刻傳達了少年隊用「愛與關懷」來守護青少年的核心價值。少年警察隊隊長陳仁正特別引用聖經所云：「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」陳仁正也感謝警職母親們平時在職場上肩負維護治安責任，回家後則是家庭堅強的後盾；母親的愛就如同手工皂一樣，簡單、純淨、自然。希望透過這次親子同心協力、型塑手工皂的活動，以掌心的溫度深化親子間的信任與互動，讓家成為孩子面對外界誘惑時，最強韌的防火牆。根據統計115年1至4月，高市警少年隊已辦理多達275場宣導活動，顯見對青少年犯罪預防的高度重視。隊長陳仁正深信，法治教育不應僅限於教科書，更應寓教於樂，藉由今天的活動，希望將反詐騙、辨識新興毒品及拒絕霸凌等重要議題帶入家庭互動，引導青少年將「守法」視為對家庭的承諾。活動在孩子親手將手工皂作品送給媽媽，擁抱並說聲「媽媽我愛您」的幸福氛圍中圓滿落幕。參與同仁表示，這次親子手作活動讓她們在繁忙的工作之餘，能陪伴孩子共享歡樂時光。少年隊強調，唯有警民齊心協力，將正確的法治觀念深植家庭與生活中，才能真正預防導正孩子偏差想法及行為，讓這份「愛與關懷」伴隨孩子平安長大，更是每一位家長共同的期盼。