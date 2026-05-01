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國1南向桃園至中壢轉接道、楊梅至新竹系統、埔鹽系統至北斗、國1北向圓山至汐止

國1高架南向機場系統至中豐

國1高架北向下塔悠至汐止端

國3南向土城至高原、新竹系統至香山、快官至霧峰系統、草屯至南投

國3北向安坑至南港系統

國5南向南港系統至石碇

上午8時43分於國1南向225.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時12分排除，造成後方車流回堵6公里

8時59分於國3北向22.45公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時06分排除，造成後方車流回堵4公里

9時22分於國1南向164.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時31分排除，造成後方車流回堵2公里

今（1）為勞動節連續假期首日，截至上午11時，國道全線交通量為39.4百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。不過，上午國道發生3起事故導致車輛回堵影響整體車流。高公局預估下午有7路路段易壅塞。下午國道壅塞路段主要為：高公局表示，其餘路段均能維持行車順暢。不過，上午發生3起事故分別為高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武至左營端等路段 (詳附圖4)。高公局建議國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；用路人可透過本局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另高公局與公路局攜手合作，由高公局於每日的路況預報（即時交通狀況、路況預測、管制措施、行車建議事項等）外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息，如管制措施、壅塞預測、國道客運優惠措施等，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。