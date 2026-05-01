近期Threads上出現大量「ㄅ級分」留言，連前總統蔡英文都在Threads留言「你的拍照技術，我給ㄅ級分」，讓網友笑喊「活躍網路程度輸給退休總統」。「ㄅ級分」是什麼、由來、用法《NOWNEWS》整理一份懶人包，讓你立即速懂。

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▲網路上爆紅「ㄅ級分」網路用語，代表的是最高分、很讚的A級意思。（圖／ChatGPT生成）
▲網路上爆紅「ㄅ級分」網路用語，代表的是最高分、很讚的A級意思。（圖／ChatGPT生成）
「ㄅ級分」是什麼意思？

「ㄅ級分」乍看像是B級分，但其實不是，代表的是「最高分」、「很讚」、「表現超好」，和A級、滿分、頂級評價同等級，把A、B、C、D的評分邏輯，轉換成台灣人熟悉的注音符號版本。

網路流傳的注音評分

「ㄅ級分」代表最高分，「ㄆ級分」次之。注音級分的原創者是YouTuber金寶，他強調「ㄅ級分就是A，ㄆ級分才是B」，避免網友誤會「ㄅ級分」是B級。

「ㄅ級分」由來是什麼？來自注音評分系統

「ㄅ級分」的來源，被網友追溯至YouTuber創作者金童提出的「ㄅㄆㄇ評分系統」，以注音符號取代英文字母作為評分級距，讓評分方式更有台灣在地感。後來網紅李怡蓁在影片中介紹、推廣這套說法，讓「ㄅ級分」開始在社群快速流行。

為何突然爆紅？蔡英文一句留言推高熱度

這波「ㄅ級分」真正破圈，關鍵原因之一是前總統蔡英文也跟上這股潮流，蔡英文3月19日前往東吳大學演講後，有學生在Threads分享照片，蔡英文隨後以本尊帳號留言：「你的拍照技術，我給ㄅ級分。」

「ㄅ級分」怎麼用？稱讚人事物都可以

「ㄅ級分」使用方式情境，只要想表達「很棒」、「很強」、「值得最高評價」，就可以放在句尾或直接當作回覆。例如：這張照片拍得太好，我給ㄅ級分。這篇文案可以，直接ㄅ級分。這家店甜點很強，給ㄅ級分。

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...