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▲2026年「好好屏味」屏東物產展5/1到5/14在大樂登場。（圖／大樂購物中心提供）

▲ 「好好屏味」屏東物產展現場集合來自屏東縣33個鄉鎮市共30個優質業者參展。（圖／大樂購物中心提供）

2026年「好好屏味」屏東物產展，由屏東縣政府指導，屏東縣工商發展投資策進會與大樂購物中心共同主辦，5/1到5/14在大樂登場。現場集合來自屏東縣33個鄉鎮市共30個優質業者參展。其中更有12個品牌是首次在大樂亮相。產品種類豐富多元，涵蓋農漁畜牧產品、伴手禮、美妝及文創等。這次「好好屏味」屏東物產展亮點包括，嚴選伴手禮、特色老店、優質農漁畜產品，如屏東知名品牌如「義香麻油」、「大花農場」、「大埔良作」、「雲山農園」、「噠噠蜂蜜」、「正宗萬巒豬腳」、「東寶黑豬肉棧」等。新參展品牌則有「金品町蔬果」、「新延香食品-豆棗先生」、「隆興製麵」、「空姐雨來菇沁園生態農場」、「萬苗生技x格列堂」、「一把皂」、「高大牧場」等。展售期間大樂推出具有屏東特色的商品滿額禮「精選屏東紅豆270g」，活動期間當日累計消費滿1000元可兌換。「買就送的商品券回饋」5/1-5/10屏東物產展指定專櫃消費累計滿3000元送300元商品券。除了上述活動外，屏東廠商也推出許多期間限定優惠活動；還有櫃上滿額禮活動等。屏東縣政府行銷屏東好物及觀光，不僅有大樂屏東物產展，還推出「屏東旅遊購GO節」活動，凡於10月31日前入住屏東縣內合作旅宿即可參加抽獎，總獎額超過1,400萬元，最大獎為月月抽出百萬豪車共6輛。此外，2026屏東黑鮪魚文化觀光季也將於5月2日展開為期2個月的活動。