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台中市警局一名陳姓警官，遭控在辦公室走廊以輕浮言語搭訕並伸手觸碰女同事頭頸部，導致對方身心受創並提告求償。台中地方法院一審判決認定構成性騷擾，判處陳男應賠償4萬8920元，全案仍可上訴。判決指出，事件發生於2021年7月7日下午5時許，當時任職市警局保安科的陳姓警官，在辦公室外走廊遇見一名女書記。陳男先以「美女，這麼晚了怎麼還沒下班」等語搭話，隨後竟伸手自對方頭頂撫摸至頸部，且連續進行兩次，行為已明顯逾越一般同事間互動界線。女書記主張，當下感到極度不適與羞辱，事後更出現焦慮症狀，經診斷罹患廣泛性焦慮症，需接受心理諮商治療，支出醫療費用1萬8920元，因此向法院請求10萬元精神慰撫金及醫療費用，共計11萬8920元。案件經相關單位調查後，已認定性騷擾成立，陳姓警官遭裁罰3萬元，並被記申誡2次及調整職務。陳男於訴訟中表示願意負擔醫療費用，但認為精神慰撫金過高。法院審理認為，依據診斷證明及主管機關申訴決議等資料，足認性騷擾事實成立，陳男行為已侵害女方性自主權與人格尊嚴，並造成精神痛苦。審酌雙方身分、經濟狀況及侵害程度後，認定精神慰撫金以3萬元為適當，加上醫療費1萬8920元，合計判賠4萬8920元。