中國自今（5月1日）起，對其53個非洲建交國，全面實施零關稅措施，首票貨物已於1日零時，在深圳灣口岸通關，獨缺台灣邦交國史瓦帝尼（Eswatini）。
根據中媒《澎湃新聞》報導，此次實施零關稅，是繼2024年12月1日、中國對所有已建交的最不發達國家，包括非洲33個國家在內，實施零關稅後的又一重大舉措，將為中非貿易投資合作、非洲發展，同時注入強勁動力。
中國官媒《人民日報》評論稱，在經濟全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義越演越烈的背景下，中國進一步主動向非洲國家敞開「超大規模」市場大門，既是減法，更是加法，即以關稅之「減」，撬動發展之「增」，串聯市場之「通」，實現價值之「融」，充分彰顯中國「計利當計天下利」的大國胸襟與責任擔當。
英媒《BBC》則分析，與美國川普政府形成鮮明對比的是，中國正試圖將自己定位為「貿易自由化」、「對非洲友好」的經濟夥伴，因為中國零關稅制度的擴大，可能會增加非洲的農產品出口，有助於提高農村收入與生產力，最終減少飢餓和貧困。
分析認為，儘管這項政策被外界視為中國在地緣政治上的一次精準操作，但將與台灣有邦交的史瓦帝尼排除在外，經濟影響其實有限，甚至可能有助於史瓦帝尼從台灣贏得更多經濟上的讓步與幫助。
大西洋理事會-全球中國中心非駐地研究員宋文迪（Wen-Ti Sung）指出，中國將史瓦帝尼邊緣化，等於是把與非洲國家的關係也武器化，證明與中國的友好是有附加條件的。
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中國官媒《人民日報》評論稱，在經濟全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義越演越烈的背景下，中國進一步主動向非洲國家敞開「超大規模」市場大門，既是減法，更是加法，即以關稅之「減」，撬動發展之「增」，串聯市場之「通」，實現價值之「融」，充分彰顯中國「計利當計天下利」的大國胸襟與責任擔當。
英媒《BBC》則分析，與美國川普政府形成鮮明對比的是，中國正試圖將自己定位為「貿易自由化」、「對非洲友好」的經濟夥伴，因為中國零關稅制度的擴大，可能會增加非洲的農產品出口，有助於提高農村收入與生產力，最終減少飢餓和貧困。
分析認為，儘管這項政策被外界視為中國在地緣政治上的一次精準操作，但將與台灣有邦交的史瓦帝尼排除在外，經濟影響其實有限，甚至可能有助於史瓦帝尼從台灣贏得更多經濟上的讓步與幫助。
大西洋理事會-全球中國中心非駐地研究員宋文迪（Wen-Ti Sung）指出，中國將史瓦帝尼邊緣化，等於是把與非洲國家的關係也武器化，證明與中國的友好是有附加條件的。