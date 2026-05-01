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▲古天樂（左）現身GD演唱會，不少人猜測一旁的女子就是林淑茵。（圖／翻攝自微博）

神祕女子被起底 昔日女星林淑茵成焦點人物

▲林淑茵與古天樂打卡、生活地點以及行程高度重合，被不少人猜測2人早已隱婚多年。（圖／翻攝自微博）

同場出席GD演唱會 行程與穿搭巧合添聯想空間

香港影帝古天樂近日再度被捲入感情話題，外界盛傳他疑似早已低調成家，甚至有隱婚與育兒的說法流傳，儘管本人過去多次表明僅會回應與工作相關的事務，對於私生活傳聞一概不予評論，但隨著有人直擊他與緋聞對象、演員林淑茵一同在韓國看GD（權志龍）演唱會，以及2人多次同時出現在同個城市，讓不少人堅信林淑茵就是古天樂老婆。古天樂近期被爆出已經結婚，對象是昔日女演員林淑茵，且2人還同時被發現在同個城市活動，隨著傳聞擴大，有網友將目標鎖定一名過去曾活躍於香港影壇的女演員林淑茵，指她可能就是古天樂緋聞中的另一半。資料顯示，林淑茵曾於1990年代末至2000年代初參與多部電影演出，其中包含恐怖片作品，在當時留下鮮明印象，雖然逐漸淡出幕前，但仍與演藝圈人士保持一定互動。網路上流傳多項古天樂與林淑茵已婚「關鍵線索」的細節，包括2人過去曾在聚會場合同框，以及生活地點出現高度重疊的情況，像是居住區域、社群打卡地點，甚至在海外的活動足跡，都被指在不同時間點出現交集，此外女方頻繁往返泰國，也被與男方相關事業布局聯想在一起，進一步加深外界猜測。此外，有網友整理指出古天樂與林淑茵在近年多次出現在相同城市，包括亞洲與歐洲多地，時間點高度接近，讓外界認為並非巧合，甚至連服裝細節也被逐一比對，例如某次聚會中出現的黑色上衣，被認為與古天樂過去穿著的款式相似，甚至近期還同時被發現同場出席GD韓國演唱會，再度引發聯想。古天樂與林淑茵隱婚事件源於社群爆料，隨後引來許多粉絲關注，甚至對相關人士展開言語攻擊，導致女方社群帳號轉為私人。面對風波擴大，古天樂依舊維持過往態度，未針對私人傳聞作出回應。