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隨著 AI伺服器、半導體與高效能運算需求擴大，反映在科技股營收持續創高，電子指數中長期上行趨勢鮮明，且與金融、非電族群拉開差距，顯示科技產業成長並非短期題材，而是由訂單與獲利支撐的結構性復甦。

本週四（4月30日）台股尾盤下殺，終場下跌376.87點，跌幅-0.96%，指數收在38926.63點，本週台股以近乎平盤微幅下跌5.77點，平均日均量1.07兆元，而統計4月台股表現傲人，加權指數單月強彈22.71%，大漲7203.64點！法人分析，儘管台股在4萬點大關躊躇，但科技股引領台股多頭趨勢仍在持續。隨著漲勢暫歇，本週三大法人僅有投信站在買方，第二週買超234.55億元，外資與自營商皆站在賣方，外資賣超1922.03億元，終止連四週買超態勢，自營商則是連二週賣超125.79億元，三大法人合計賣超1813.27億元。從單月來看，三大法人則攜手回補，4月外資強力回補2481.19億元，投信加碼414.78億元，自營商買超610.35億元，三大法人合計買超3506.33億元。玉山科技島基金經理人王偉哲指出，台股持續在4萬點大關前躊躇，但無礙於科技股引領的多頭趨勢持續，加上美股盤後四大CSP巨頭公布財報，獲利均優於市場預期，有利於AI多頭持續，且隨企業導入代理式AI需求快速升溫，帶動算力與推論需求同步爆發，相關供應鏈可望全面受惠。他表示，輝達再推出AI新一代多模態模型Nemotron 3 Nano Omni，整合語音、視覺與推理能力，將AI從「生成內容」推進至「執行任務」，等於預告代理式AI布局全面加速。看好AI應用從模型生成走向任務協調與決策控制，系統對資料處理與排程能力的需求提升，也使運算結構由以GPU為主，逐步轉向CPU與GPU的協同分工。摩根士丹利（大摩）預估，至2030年資料中心CPU市場規模將達825億美元至1100億美元，其中相當比重來自代理式AI所帶動的新需求。王偉哲分析，不過，