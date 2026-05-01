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▲全國產業總工會理事長戴國榮（中）、臺灣工人鬥陣總工會副理事長曲佳雲（右）、台北市產業總工會理事長邱奕淦（左） （圖／記者吳翊緁攝）

▲全國產業總工會理事長戴國榮表示，今年遊行訴求聚焦「退休制度」改革 。（圖／記者吳翊緁攝）

提高勞退新制雇主提繳率：建議修法將雇主提繳率從6%提高，並且逐年提高至12%。 取消勞退舊制基數上限：取消現行45個月的上限，讓勞工每工作一年即可獲得2 個月的退休金基數。 調高資遣費上限：從6個月提高至15個月。依實際年資計算，每滿一年發給0.5個月資遣費，以保障失業弱勢者的家庭生計。 調高勞保薪資分級表上限：現行最高級距45,800元已十年未調整，應反映 CPI（消費者物價指數）調高至48,200元。 公教退撫足額撥補：確保公教人員退撫基金財務穩健。 提高教職員提撥率：公私立學校老師的退撫提撥率應提高至 15%。 家事服務業一體適用勞退新制：不分本外籍家事勞工，皆應適用勞退新制。 家事勞工納入社會保險：將其納入就業保險、勞保及職災保險體系，符合國際勞動人權趨勢。

▲全國產業總工會理事長戴國榮表示，家事服務業不管是本國人或者是移工都應該一體使用勞退新制 （圖／記者吳翊緁攝）

今（1）為五一勞動節，全台數十個工會、NGO發起五一行動聯盟在台北凱達格蘭大道以及高雄場同步登場，合計逾7000名勞工響應。遊行總領隊、全國產業總工會理事長戴國榮表示，今年聚焦「退休制度」改革，提出八大訴求包含提高勞退新制雇主提繳率等，同時也強調移工一體適用。五一勞工大遊行在凱達格蘭大道開始集會，並且演出行動劇，後續沿著公園路、忠孝西路、中山南路遊行，最後在濟南路集結，邀請國民黨、民進黨、民眾黨三黨代表公開回應勞工訴求。戴國榮也說，今年適逢縣市首長選舉，各縣市長或參選人可透過政策誘因，鼓勵轄內企業自發性提高雇主提繳率，提出更先進的勞動人權制度。戴國榮指出，面對全球產業轉型，如AI發展、2050淨零排放）及人口結構高齡化、少子化等改變，勞工面臨就業不穩、薪資M型化與結構性失業等風險，導致退休制度財務出現缺口。政府必須建構更完善的社會安全網，保障勞工老年經濟安全，避免陷入「老年貧窮」讓勞工變成下流老人。五一行動聯盟本次共有八大訴求，戴國榮闡述如下：戴國榮呼籲勞動部積極回應，優先建立「勞、資、政」三方對話機制，並且建立社會共識後，再召開「國是會議」才能有具體成效。今次五一遊行台北凱道場約有 4,000 人參加，高雄則約 3,000 人，展現勞工改革決心。