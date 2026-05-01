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近日部分政黨與團體批評政府移工政策，並指稱外籍移工享有比本國勞工更優渥的勞保待遇，甚至出現「拿台灣人的錢養外國人」等說法。對此，雲林縣產業總工會發表聲明指出，相關論述多屬錯誤資訊，呼籲社會各界應回歸事實基礎討論公共政策，避免煽動本國勞工與移工對立，影響台灣長期累積的國際形象。雲產總表示，合法移工在台工作期間，依法參加勞工保險並繳納保費，其權益源自保險制度基本原則，並非特權，亦與無證移工情況不同。若一方面仰賴移工投入產業與照護體系，另一方面卻否定其依法參與社會保險的權利，恐違反公平原則，也可能削弱外界對台灣勞動制度的信任。針對近期網路流傳「移工懷孕可月領3.9萬元」、「子女可領172萬元」等說法，雲產總指出，主管機關已澄清並非事實。依現行規定，合法移工如有投保勞保，僅能依《勞工保險條例》申請生育給付，並無額外高額補助。至於外界所稱每日500元安置費，工會說明，該費用僅在特殊情況下由政府撥付給安置機構，用於住宿與生活照顧，並非直接發放給個人，且屬短期性措施。工會進一步指出，以2025年為例，全台懷孕移工安置人數為628人，占約82.9萬名移工僅0.076%，屬少數個案，若被過度放大解讀，易造成社會誤解。對於「移工享有較優渥勞保給付」的說法，雲產總表示並不符合實際情況。工會說明，勞保一次請領制度本外勞皆適用，且僅限1999年前已有年資者，隨制度年金化，此類案件將逐步減少。至於外界關注的家屬死亡給付，統計顯示，2018年至2025年6月外籍被保險人請領約6.1萬件、金額約51.1億元，占同期整體勞保給付支出僅0.15%。在財務面，2025年度外籍被保險人自付保費約57.8億元，同年請領給付約22.9億元，呈現「繳多於領」情況。由於多數移工屬青壯年、在台年資較短，較少符合長期給付條件，整體而言為制度的淨繳費者，有助於穩定勞保基金。聲明也指出，移工權益不僅是國內議題，更涉及國際經貿。過去美國海關暨邊境保護局曾因強迫勞動疑慮，對台灣自行車業者發布暫扣令。雲產總認為，若台灣在移工權益保障上遭國際質疑，恐影響出口競爭力與供應鏈信任。雲產總強調，在少子化與缺工壓力下，移工已成為製造業、營造業、農業及長照體系的重要人力來源。將移工污名化無助於解決問題，反而可能提高國際風險。最後，雲產總呼籲，勞工權益不應因國籍而有所差別，社會保險制度應依法平等適用。唯有建立在正確資訊、理性對話與國際人權標準上的政策討論，才能兼顧本國勞工、移工與產業發展，維持台灣的國際信譽。