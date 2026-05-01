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前總統蔡英文今（1）日二度前往基隆助攻基隆市長參選人童子瑋，並走訪暖暖、七堵，除例行爬山考察外，更協同台灣籃球傳奇一起陪同在地國中籃球隊友誼訓練。蔡英文笑稱，童子瑋不只有進步，都沒有喘，今天調整步伐，不急不徐地走，證明他還很年輕、有幹勁。繼3月來到基隆以一句「爬山會喘」引爆網路話題後，蔡英文再次來到基隆跟童子瑋「一童出遊」，行程除了例行的爬山體能檢查外，更與台灣籃球傳奇陳信安、錢薇娟一起，與剛拿下全國乙級籃球聯賽（JHBL）男女雙殿軍佳績的銘傳國中男女籃球隊舉辦「一日籃球見面會」，接著前往七堵南興市場大啖在地美食。童子瑋表示，在暖暖、七堵，尤其碇內，非常少有機會有總統級人物蒞臨，許多市民朋友看見小英總統前來，都感到非常期待。他說，他知道小英總統愛爬山，但小英總統不知道他愛打籃球，因此今天特別安排一場職籃明星和未來明星的籃球見面會，讓小英總統有不同的運動體驗，也是一種「台灣之光遇見基隆之光」。童子瑋表示，今日場地位在碇內15號公園風雨球場，這是全基隆首座、也曾是最大型的風雨籃球場，為了因應基隆多雨的氣候，未來他也會積極爭取中央支持基隆在地的體育建設，讓小朋友有更好的體育環境，而在全國範圍內，他也正在投入中華民國籃球協會理事長的競選，希望為台灣籃球做出更多貢獻。蔡英文則說，運動是孩子心智成長過程中極為重要的一環，看到銘傳國中籃球隊孩子們投入打球的身影，希望下一代在成長過程中，都能擁有優質的運動設備，也期盼未來政府能有更多經費協助運動的基礎建設，支持台灣孩子在國際發光發亮。