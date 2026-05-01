藝人林逸欣昨（30）日透過臉書證實爸爸林春銘於上月18日因攝護腺癌辭世，告別式已於近日圓滿落幕。林春銘生前的學弟、顏純左醫師今（1）日在臉書上發文悼念，PO出告別式現場照寫道「這不只是一場告別式，而是一場繼續對人間愛的傳承式。」畫面中，家人選用林春銘燦笑的照片作為遺照，寫著「平安必勝」4字，另外還放上林逸欣親吻爸爸臉頰的照片，告別式佈置非常溫馨，網友們紛紛留言：「祝福林醫師一路好走」、「很棒的林醫師，已功德圓滿」、「林醫師真的是位偉大的父親，給了家裡滿滿的愛，希望林家人一切安好，讓這份愛延續下去。」

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林逸欣爸爸病逝　告別式留「平安必勝」4字惹鼻酸

林逸欣與林春銘父女倆感情深厚，她透過影片紀錄爸爸抗癌的過程，並喊話：「下輩子我會想盡辦法找到爸爸，再當一次你的女兒。」讓人看了鼻酸。而林春銘告別式已圓滿落幕，現場照如今曝光，只見家屬選擇他生前燦笑的帥照作為遺照，上面寫著「平安必勝」4字，配上白色花束，會場走溫馨路線，也符合林春銘過去溫暖的形象。

林春銘的學弟顏純左醫師在臉書上發文哀悼，表示：「學長非常親切，視病如親，又研發了獨步台灣的搶救腦細胞三合一療法，救助了許多腦中風的病人及家屬，得到好評。」如今聽聞對方離世的消息，也感到特別憂傷，不捨說：「他以醫術救助了無數人，他培養的女兒用藝術安撫了許多人。逸欣讓春銘學長對人間的愛以不一樣的方式繼續傳承下去。」

林逸欣慟別爸爸　堅強喊：請大家別太過悲傷

另外，告別式現場不僅放上林逸欣親吻爸爸臉頰的合照，文中還提到她拉著小提琴送父親最後一程，畫面讓人心疼。面對爸爸離世，林逸欣雖難過，但也堅強說：「請大家不要太過悲傷。」相信爸爸並不是真的離開了。只是去了另一個國度旅行。

▲面對爸爸離世，林逸欣（右）雖然難過但也堅強說：「請大家不要太過悲傷。」（圖／林逸欣 Shara FB）攝護腺癌末期
▲面對爸爸離世，林逸欣（右）雖然難過但也堅強說：「請大家不要太過悲傷。」（圖／林逸欣 Shara FB）攝護腺癌末期
爸爸5年前罹攝護腺癌末期　林逸欣往返台南陪伴

林爸爸早在5年前就被診斷為攝護腺癌末期，癌細胞擴散至骨骼，之後更轉移至肺部與肝臟，這段時間她頻繁往返台南陪伴，並在去年趕緊補辦婚禮，讓父親見證人生重要時刻，最終林逸欣的爸爸在家人守護下安詳離世。

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...