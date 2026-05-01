今（1）日迎來勞動節連假首日，而嘉義市因推出嘉義藝術節結合皮克敏《Pikmin Bloom》活動，吸引大批玩家朝聖，玩家為了拿限定贈品「造型遮陽板」與遊戲道具集中現身，不只火車站周邊YouBike幾乎被借光，發放點更是一早就被人潮擠爆。不過，卻有許多民眾不滿表示，官方原定10點開始發放的遮陽帽與地圖，竟9點多就告知已全數被領光，甚至有人遠道而來仍撲空，引發現場與網路抗議聲浪。對此，主辦單位緊急致歉並調整策略，宣布延長發放時間至晚間6點。
皮克敏聯名嘉義藝術節！嘉義市人潮擠爆：連停車場都爆滿
根據嘉義市政府先前公布的活動資訊，這次「嘉義藝術節 × Pikmin Bloom 迷你散步」串聯多個地點，包括嘉義文化創意產業園區、市立美術館、文化公園、市立博物館及市立棒球場等，玩家只要在指定區域遊玩，就有機會取得限定飾品皮克敏金色花苗；此外，在嘉義文化公園與市立棒球場還設有地圖與遮陽帽發放點。
一名網友在Threads分享現場狀況，透露嘉義市多處出現誇張人流，許多在地居民出門發現各處被擠得水洩不通，就連交通都大打結，尤其贈品發放點排隊隊伍無盡延伸，讓他直呼不可思議。
貼文曝光後，也有其他到場玩家留言，「連城隍廟都要排隊10分鐘，也太誇張」、「太扯了… 連棒球賽都沒看過嘉義公園塞成這樣…皮克敏的魅力…佩服阿」、「人也太多了吧」、「應該幾萬人有」、「嘉義棒球場今天也太多人了吧！平常球賽應該也沒那麼多人，連停車場都爆滿太誇張了。」
皮克敏贈品還沒發就被領光！嘉義藝術節挨轟道歉了：延長到18點
不過由於活動熱度遠超預期，許多皮克敏玩家抱怨，還沒到10點就被告知當日贈品已發完，導致現場抱怨聲不斷。也有人直接到官方社群留言抗議，「活動文宣說10:00～18:00發放，現場卻9:30就說『全日份帽子均已發放完畢，請不要再排隊…』，全場傻眼」、「按照時間來結果發放完畢，不知道分時段發放是什麼意思」、「帽子發放現場一片混亂，提早發放完後工作人員說本日結束，之後又重新開放排隊，跟本胡亂發放」、「10點就沒有遮陽帽…？特地從台北過去耶！」
但也有遠道而來的玩家緩頰，「從基隆上來前一天還住一晚，依舊沒拿到皮克敏贈品，不過失望感完全沒有，還好贈品沒有很猛。如果北上要南下拿贈品的，建議各位可以取消，畢竟10點就聽到號碼牌發放完畢，大概就是不知道幾點開始就在發了。還是推薦大家用走官方推薦的景點拿金盆，順便參觀景點一整天也能慢慢逛。」
面對爭議，官方先是在Threads回應，感謝玩家參與活動，並說明嘉義公園當日贈品已全數發放完畢，接下來兩天仍會於上午10點開始發放，數量有限，請民眾耐心等候。而根據《TVBS》報導，主辦單位後續緊急調整，宣布將贈品發放時間延長至晚間6點，希望緩解現場人潮壓力。
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根據嘉義市政府先前公布的活動資訊，這次「嘉義藝術節 × Pikmin Bloom 迷你散步」串聯多個地點，包括嘉義文化創意產業園區、市立美術館、文化公園、市立博物館及市立棒球場等，玩家只要在指定區域遊玩，就有機會取得限定飾品皮克敏金色花苗；此外，在嘉義文化公園與市立棒球場還設有地圖與遮陽帽發放點。
一名網友在Threads分享現場狀況，透露嘉義市多處出現誇張人流，許多在地居民出門發現各處被擠得水洩不通，就連交通都大打結，尤其贈品發放點排隊隊伍無盡延伸，讓他直呼不可思議。
皮克敏贈品還沒發就被領光！嘉義藝術節挨轟道歉了：延長到18點
不過由於活動熱度遠超預期，許多皮克敏玩家抱怨，還沒到10點就被告知當日贈品已發完，導致現場抱怨聲不斷。也有人直接到官方社群留言抗議，「活動文宣說10:00～18:00發放，現場卻9:30就說『全日份帽子均已發放完畢，請不要再排隊…』，全場傻眼」、「按照時間來結果發放完畢，不知道分時段發放是什麼意思」、「帽子發放現場一片混亂，提早發放完後工作人員說本日結束，之後又重新開放排隊，跟本胡亂發放」、「10點就沒有遮陽帽…？特地從台北過去耶！」
但也有遠道而來的玩家緩頰，「從基隆上來前一天還住一晚，依舊沒拿到皮克敏贈品，不過失望感完全沒有，還好贈品沒有很猛。如果北上要南下拿贈品的，建議各位可以取消，畢竟10點就聽到號碼牌發放完畢，大概就是不知道幾點開始就在發了。還是推薦大家用走官方推薦的景點拿金盆，順便參觀景點一整天也能慢慢逛。」
面對爭議，官方先是在Threads回應，感謝玩家參與活動，並說明嘉義公園當日贈品已全數發放完畢，接下來兩天仍會於上午10點開始發放，數量有限，請民眾耐心等候。而根據《TVBS》報導，主辦單位後續緊急調整，宣布將贈品發放時間延長至晚間6點，希望緩解現場人潮壓力。