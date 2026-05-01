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日本麻疹疫情比往年增加，不少民眾擔心去日本旅遊是否應該要補接種麻疹疫苗。旅日達人、台大前感染科醫師林氏璧在粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」表示，「不要再問我去日本哪裡要不要補打MMR疫苗了」，如果小時候打過2劑麻疹疫苗，又在過去數年間某個時間點補接種過麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR），理論上抗體可以再維持15年。日本麻疹疫情相較於往年有所增加趨勢，全日本單週增加超過50人；日前國內也出現一名曾赴日旅遊的境外移入麻疹個案，我國疾管署示警，為7年來首例自日本移入個案，且今年疫情高於往年，疾管署將日本麻疹旅遊疫情建議等級第一級注意。林氏璧在貼文指出，自己被問了不下10次「孔醫師，我去XX要不要補打麻疹疫苗？」他表示，日本今年以來通報的麻疹案例分布，案例集中在東京跟其周邊縣份，很多地方根本都還是零星案例，真的不用自己嚇自己。不過他也說，日本現在黃金週開始，大家開始到處旅行，現在沒有不代表以後不會有，旅客當然可能在每個地方遇到帶著病毒的東京人甚至不只是東京人，世界上很多地方也都在流行麻疹，美國今年也很嚴重，旅客當然有可能遇到帶著麻疹的外國旅客。林氏璧強調，麻疹風險肯定有，只是高低較難評估，所以還是要看自己是哪個年齡，到底有沒有完整打過疫苗，是不是還有抗體比較重要。他強調，麻疹疫苗是效果非常好的疫苗，如果小時打過2劑，又在過去數年間某個時間點補接種過MMR，理論上抗體可以再維持15年應無問題，甚至更久的。