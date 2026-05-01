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▲邊佑錫（右）身高190公分、IU（左）則是163公分，相差將近30公分讓他們站在一起被譏像父女。（圖／YT@DisneyPlusKR）

《21世紀大君夫人》隨著劇情發展，男女主角IU、邊佑錫的感情線正式展開，然而兩人的身高差，卻被不少網友直批像是「爸爸帶女兒散步」，不過邊佑錫在前一部作品《背著善宰跑》中，和金惠奫同樣有著30公分身高差，卻沒有受到類似的批評，有網友點出關鍵原因，在於《21世紀大君夫人》的拍攝團隊，沒有細心設計構圖和角度，直指製作團隊缺乏精緻的運鏡處理。190公分的邊佑錫與163公分的IU，有著將近30公分的最萌身高差，在開播前曾引發熱烈討論，沒想到實際播出後，卻沒有觀眾預想的心動感，每當兩人同時出現在全景鏡頭或進行勾手等親密互動時，僵硬的構圖卻讓觀眾感到尷尬。部分評論甚至毫不留情地指出，由於攝影角度未經過精密設計，兩人的體型落差在畫面上看起來不像是情侶，反而呈現出如同「爸爸帶著幼兒園女兒散步」的既視感。不少觀眾將《21世紀大君夫人》和邊佑錫的前作《背著善宰跑》進行對比，明明邊佑錫在演出《背著善宰跑》時，搭檔金惠奫同樣身材嬌小，兩人卻沒有太大的違和感，網友指出關鍵原因，在於當時的劇組透過細膩的執導，利用高跟鞋、腳踏板等工具，加上精確調整攝影角度，成功將巨大的身高差塑造為經典場景。反觀《21世紀大君夫人》製作團隊僅是單純將兩名演員放入同一個框架中，缺乏層次感的畫面直接切斷了觀眾對劇情的投入。不少觀眾認為問題關鍵不在演員，而是拍攝手法，直言若能多利用近景或角度變化，其實能有效修飾身高差，甚至放大角色之間的情感張力。如今卻因畫面呈現不夠細膩，反而削弱了《21世紀大君夫人》中IU和邊佑錫之間的化學反應，也讓這段本該加分的感情線出現落差。《21世紀大君夫人》每週五、六晚上8點40分（台灣時間）在MBC播出，台灣觀眾則在每週五、六晚上10點20分可以在Disney+上收看。