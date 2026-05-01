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▲STUDIO A預計5月4日開始將舉辦校園場二手機特賣會，有機會用不到8千元的價錢買到iPhone 13，還有iPhone14 教育價為8910元。(圖／記者周淑萍攝)

一證限購一台 現場發號碼牌

活動場次

▲二手機商品涵蓋iPhone 13至iPhone 16系列指定機型，以及 iPad Air M3、Magic Keyboard 等高需求裝置。（圖／官方提供）

最殺優惠商品

購買限制

保固內容

鎖定學生、教職員換機需求，Apple經銷商STUDIO A旗下Straight A校園體驗中心推出「校園認證機特賣會」，自5月4日起於台大、高科大率先登場，接著移師海洋大學、亞洲大學。多款iPhone、iPad認證機與Apple周邊配件限量優惠，指定商品最低約3折起，iPhone13 128GB教育價7650元，不到8千元就能入手。購買資格、優惠商品、保固一次看。STUDIO A表示「校園認證機特賣會」鎖定校園換機潮與學習裝置需求，精選iPhone13至iPhone16系列指定機型、iPad Air M3、Magic Keyboard等熱門商品，祭出校園限定優惠。其中最受矚目的商品為iPhone13 128GB，原價25900元，特賣價8500元，符合教育資格者憑本人有效學生證或教職員證，可享教育價7650元，不用8千元就能入手iPhone，還有iPhone14 128GB教育價8910元。除了iPhone認證機，這次活動也包含iPad Air M3系列優惠，同時搭配購機加碼贈品，購買iPhone可獲指定款保貼與鏡頭貼，購買iPad則可獲指定款保貼。官方表示，校園認證機特賣會採校園限定，符合教育資格者須出示本人有效學生證或教職員證，才可享教育價優惠；若未出示有效憑證，則適用一般特賣價。活動也採「一證限購一台主機」，且購買者須年滿18歲。活動當日各門市將於營業首日10:30開始發放號碼牌、11:00準時開賣，欲購買認證機者須先向門市人員洽詢並領取號碼牌，再依現場叫號進場選購，售完為止、不提供保留。iPhone13 128GB：原價25900元、特賣價8500元、教育價7650元iPhone14 128GB：原價27900元、特賣價9900元、教育價8910元iPhone16e 128GB：原價21900元、教育價12510元起iPad Air 11吋M3 128GB：原價19900元、特賣價14900元、教育價13410元iPad Air 13吋M3 128GB：原價26900元、特賣價19400元、教育價17460元活動採校園限定形式辦理，符合教育資格者須出示本人有效學生證或教職員證未出示有效憑證者，適用一般特賣價，一證限購一台主機，購買者須年滿18歲限量商品依現場數量為準，售完為止，認證機須先領取號碼牌，再依現場叫號進場選購？所有SA認證主機提供SA認證主機保固卡自購買日起享180日延長保固iOS系列可加價1500元，將保固延長至365日保固期間內，憑購買證明及保固卡，可享本機自然損壞硬體保固維修服務