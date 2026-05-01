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▲立法院副院長江啟臣逛展時表示，台灣連鎖加盟產業具備國際競爭力，其發展潛力不亞於台積電；（圖／主辦單位提供）

▲台中加盟展今日開幕，中央與地方多位代表出席，表達對連鎖加盟產業的高度肯定與支持。（圖／主辦單位提供）

五一連假帶動創業熱潮！「2026台灣連鎖加盟創業大展－台中展」，今日起一連4天在台中國際會展中心登場。主辦單位台灣連鎖加盟促進協會表示，本屆展覽集結逾110家品牌、近300個展位，涵蓋餐飲、零售、設備與AI智慧創業等領域，預估可帶動逾1,100家展店、創造5,000個就業機會，整體商機上看新台幣20億元。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強指出，連鎖加盟產業為台灣內需經濟重要支柱，也是青年創業與中小企業發展的重要平台。本次加盟展除了呈現餐飲、零售與服務業的創業機會，從展場也觀察到，創業模式正朝向智慧化、低人力依賴與系統化經營趨勢發展。包含高周轉餐飲、低門檻小資創業，以及AI設備與無人零售等模式，在在反映創業市場已朝更多元方向發展。開幕式吸引中央與地方多位代表出席，表達對連鎖加盟產業的高度肯定與支持。立法院副院長江啟臣表示，台灣連鎖加盟產業具備國際競爭力，其發展潛力不亞於台積電；隨著2026年世界連鎖加盟年會將在台灣舉行，有助提升產業能見度，並帶動品牌國際化發展。立法委員楊瓊瓔指出，台中擁有優質商業環境，誠摯歡迎各界前來投資與創業；立法委員羅廷瑋則強調，連鎖加盟具備較高創業成功率，未來將於立法院持續推動相關支持政策。農業部畜牧司長李宜謙則說，感謝加盟通路協助推廣國產鮮乳，去年銷售量達210噸、為原訂目標7倍，今年也將持續深化合作。經濟部商業發展署副署長陳秘順表示，將聯手加盟協會支持台灣品牌國際化；台中市經發局張峯源也指出，台中經濟表現亮眼，具備良好投資與創業條件，誠摯邀請企業進駐發展。此外，展覽期間也結合食農教育與消費議題，規劃鮮乳推廣活動與親子互動體驗，包括跳繩競賽與試飲活動，並設置洗選蛋專區，強化食品安全觀念。主辦單位表示，近年積極推動品牌展店與海外布局，未來將結合國際年會與展覽平台資源，打造台灣成為亞洲連鎖加盟交流樞紐，協助本土品牌拓展海外市場。