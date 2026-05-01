根據《財訊》雙週刊報導，金管會於4月23日公告，共同基金與主動式ETF持有單一個股的上限，從10%提高至25%。外界預期台積電、聯發科等權值股將迎接
新的投信買盤；截至28日為止，近3個交易日台積電漲幅接近5%，聯發科更大漲11.75%。
然而，多位投信投資長透露，基金調整持股上限須修改公開說明書，並經金管會核准，流程非短期可完成，加上部分投信已察覺市場有資金刻意拉抬權值股
價格、意圖將貨「倒」給投信的跡象，因此並不打算急於進場布局。
儘管政策對台股的實際影響仍待觀察，但此次鬆綁已讓市場焦點從第1季以中小型股為主的櫃買市場，重新轉向權值股。對於原本就持有台積電、聯發科等權
值股的台股ETF而言，也帶來連帶效應。
台積電持股比率偏高的ETF，多半是成立時間較久、持股上限不受現行法規約束的產品，其中以富邦科技（0052）持有超過7成最具代表性。此外，受益人數
與基金規模最大的元大台灣50（0050），以及今年基金規模快速突破800億元的凱基TOP50（009816），同樣屬於「高含積量」ETF。
值得注意的是，《財訊》採訪得知，4月28日法人賣超排行榜中，台積電雖僅排第11名，但前6名裡，就有凱基台灣TOP50（009816）、主動復華未來50（00991A）、元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）等4檔高含積量ETF。
聯發科與台達電同樣是台股具指標意義的權值股，重押這兩檔個股的ETF則屬另一族群，持股比率前5名的ETF中，有4檔當日出現明顯下跌。其中富邦台灣
旗艦動能50（009802）是同時持有聯發科及台達電最多的ETF。
顧名思義，009802在選股條件上除了納入市值前200大企業，更關鍵的是加入近20日的Alpha值，篩選近期漲勢優於大盤、即動能較強的標的。根據MoneyDJ數
據，009802今年以來績效達51.51%，優於所有台股ETF平均值34.97%。
《財訊》雙週刊也發現，另一檔在台達電與聯發科持股比率均超過10%的ETF，是野村台灣新科技50（00935）。這檔ETF的特色在於將企業創新研發能力納入
選股原則，也是目前台灣僅有兩檔在東京證券交易所掛牌的ETF之一。
※本網站及作者所提供資訊僅供參考，投資人應自行承擔投資風險及投資結果。（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
TISA基金如何掌握台股狂飆密碼？今年以來逾7成超額報酬 累積退休資產新選擇
股市還會繼續漲？何時該賣？價值投資大師霍華‧馬克斯分享這3個重要觀念
Google TPU要角不只聯發科！台灣Google高管點名「散熱成關鍵」大讚AI供應鏈
新的投信買盤；截至28日為止，近3個交易日台積電漲幅接近5%，聯發科更大漲11.75%。
我是廣告 請繼續往下閱讀
價格、意圖將貨「倒」給投信的跡象，因此並不打算急於進場布局。
儘管政策對台股的實際影響仍待觀察，但此次鬆綁已讓市場焦點從第1季以中小型股為主的櫃買市場，重新轉向權值股。對於原本就持有台積電、聯發科等權
值股的台股ETF而言，也帶來連帶效應。
台積電持股比率偏高的ETF，多半是成立時間較久、持股上限不受現行法規約束的產品，其中以富邦科技（0052）持有超過7成最具代表性。此外，受益人數
與基金規模最大的元大台灣50（0050），以及今年基金規模快速突破800億元的凱基TOP50（009816），同樣屬於「高含積量」ETF。
值得注意的是，《財訊》採訪得知，4月28日法人賣超排行榜中，台積電雖僅排第11名，但前6名裡，就有凱基台灣TOP50（009816）、主動復華未來50（00991A）、元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）等4檔高含積量ETF。
聯發科與台達電同樣是台股具指標意義的權值股，重押這兩檔個股的ETF則屬另一族群，持股比率前5名的ETF中，有4檔當日出現明顯下跌。其中富邦台灣
旗艦動能50（009802）是同時持有聯發科及台達電最多的ETF。
顧名思義，009802在選股條件上除了納入市值前200大企業，更關鍵的是加入近20日的Alpha值，篩選近期漲勢優於大盤、即動能較強的標的。根據MoneyDJ數
據，009802今年以來績效達51.51%，優於所有台股ETF平均值34.97%。
《財訊》雙週刊也發現，另一檔在台達電與聯發科持股比率均超過10%的ETF，是野村台灣新科技50（00935）。這檔ETF的特色在於將企業創新研發能力納入
選股原則，也是目前台灣僅有兩檔在東京證券交易所掛牌的ETF之一。
※本網站及作者所提供資訊僅供參考，投資人應自行承擔投資風險及投資結果。（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
TISA基金如何掌握台股狂飆密碼？今年以來逾7成超額報酬 累積退休資產新選擇
股市還會繼續漲？何時該賣？價值投資大師霍華‧馬克斯分享這3個重要觀念
Google TPU要角不只聯發科！台灣Google高管點名「散熱成關鍵」大讚AI供應鏈