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▲台電公司大林發電廠舉辦魚苗放流活動。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣電力公司大林發電廠舉辦魚苗放流活動，由大林發電廠廠長李志光(中)主持。(圖／台電大林發電廠提供)

▲台灣電力公司大林發電廠舉辦魚苗放流活動，大林發電廠廠長李志光(右)與高雄市政府海洋局股長曾莉芸(左)進行魚苗放流。(圖／台電大林發電廠提供)

▲台灣電力公司大林發電廠舉辦魚苗放流活動，學童參與魚苗放流的情形。(圖／台電大林發電廠提供)

台灣電力公司大林發電廠4月30日，在高雄市小港區鳳鼻頭漁港附近海域，舉辦魚苗放流活動，共投放黃錫鯛4萬尾，以實際行動，改善海洋環境，共同維護漁業資源。台灣電力公司大林發電廠魚苗放流活動，是由台電大林發電廠廠長李志光主持，大林發電廠副廠長陳彥宏、小港區漁會幹事張芳賓、高雄市政府海洋局股長曾莉芸、小港區鳳林國小校長唐偉成等人，以及小港區鳳鳴里社區居民、鳳林及鳳鳴國小師生與會。台灣電力公司大林發電廠廠長李志光表示，面對台灣沿海漁業資源日漸減少的挑戰，台電大林發電廠不僅致力於穩定供電，更積極投入海洋生態保育，以展現企業社會責任，乃攜手高雄市政府海洋局、小港區漁會、鳳鳴里社區居民、鳳林及鳳鳴國小師生及台灣海洋保育與漁業永續基金會等單位，共同舉辦此一魚苗放流活動，以行動守護海洋，推動魚苗放流，落實企業社會責任。李志光說，魚苗放流活動，除實際放流魚苗外，台電亦將環境保育的理念向下扎根，透過與地方學校合作，在放流前邀請專業講師進行生態教育課程，讓學生認識海洋生態的重要性，活動當天也安排師生與社區居民參與魚苗放流，透過「送魚兒回家」的親身體驗，深化對生命延續與環境保護的感受，進一步提升全民對漁業資源保育的認同與共識。台灣電力公司大林發電廠魚苗放流活動，在大林發電廠廠長李志光與高雄市政府海洋局股長曾莉芸進行魚苗放流後，社區居民、鳳林及鳳鳴國小師生隨即進行魚苗放流。李志光指出，台電大林發電廠長期關注海洋生態的永續發展，自民國91年起便與漁業署合作，每年在大林發電廠周邊海域放流魚苗，在高雄海域至今已累計放流約465萬尾魚苗，這項計畫不僅獲得各界的好評與肯定，更為沿海漁業資源的復育帶來實質助益，為我國海洋生態注入新生機。