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▲曾鈴媛表示與賴治群已依法辦理離婚，婚姻關係業已終止，過往的緣分已畫下句點。（圖／曾鈴媛Threads）

曾鈴媛聲明全文：

美女主播曾鈴媛與台泥大陸業務總經理賴治群結婚8年，今（1）日突然在私人社群宣布離婚消息，強調「彼此之生活、行為與一切事務，均由各自負責，互不相關」，另外聲明中也呼籲大眾，如對離婚8真實原因好奇，請與她本人求證，勿以訛傳訛。曾鈴媛2019年宣布與台泥大陸業務總經理賴治群閃婚，當時她認為個性合是主因。怎料今日卻突然宣布離婚消息，她在私人社群中發布聲明，表示「本人與賴治群已依法辦理離婚，婚姻關係業已終止,過往的緣分已畫下句點，自此雙方各自展開不同的人生，彼此之生活、行為與一切事務，均由各自負責，互不相關。」提及這段關係的結束，曾鈴媛透露是基於對彼此未來的尊重與選擇，因此懇請外界勿再將前夫之個人生活，與她本人連結或加以揣測，以免造成誤解與困擾。對於離婚原因，曾鈴媛在聲明中未多加透露，僅表示「如對離婚真實原因好奇，請與我本人求證，勿以訛傳訛。願各自安好平靜前行，感謝大家的理解與體諒。」拋出離婚震撼彈讓網友們十分意外。曾鈴媛以亮眼外型與穩健播報風格聞名，並在2021年受邀擔任國慶典禮主持人，2019年與賴治群閃婚，當時她透露婚後兩人會先分居兩地拚事業，等到賺夠錢時再一起買房住。曾鈴媛結婚後，一直希望趕快有個寶寶，沒想到真的得到了蜜月寶寶，如願以償地產下兒子。