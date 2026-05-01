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鴻海位於新北市土城的廠區昨日遭新北地檢署指揮調查局台北市調查處進行搜索，帶回2名被告、1名證人，檢調獲報，有該集團某公司處長級高階經理人，涉嫌利用職務收受上千萬巨額回扣。對此，鴻海昨日晚間也回應，表示是對特定員工進行搜索，目前公司營運一切正常，對財務、業務並無重大影響。新北地檢署昨日指揮調查局台北市調查處，至鴻海土城廠區及相關人住家等處搜索，帶回2名被告與1名證人，最高層級為處長。案情涉及主管收受廠商回扣等行為，全案依證券交易法特別背信、刑法偽造文書等罪偵辦，檢方將進一步透過金流與帳務資料釐清實際不法所得與涉案範圍，而後續是否擴大追查其他涉案人員或供應商，也仍待進一步調查。檢調指出，此案源於檢舉，鎖定鴻海一名處長級員工，涉嫌在採購業務過程中，利用職務之便，透過境外帳戶收受供應商回扣，金額高達新台幣上千萬元，並疑似偽造相關採購文件以掩飾金流。針對此案，鴻海昨日晚間發布重訊指出，至鴻海土城廠區內對特定員工進行搜索，未涉及公司本身，公司配合相關調查工作。目前公司營運一切正常，對財務、業務並無重大影響。