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▲烏日警分局結合龍井西瓜運動會，由員警與志工現場宣導反詐騙資訊，共同守護鄉親荷包。(圖／警方提供2026.5.1)

當龍井西瓜的清甜氣息遇上正氣凜然的「波麗士大人」，會擦出什麼火花？由臺中市政府農業局與龍井區農會主辦的「115年度龍井西瓜小玉盛夏運動會」今日熱力引爆。烏日警察分局特別跨界出擊，由偵查隊與龍東派出所透過創意互動，將最新的「識詐」觀念與交通安全教育帶進校園與市集，成為盛夏慶典中最引人注目的治安風景。為了拉近與市民的距離，警方特別於現場設置「酒駕模擬眼鏡」體驗區。透過模擬酒後視覺模糊與方向感錯亂的裝置，讓參與民眾在安全環境下體驗「醉後」的危險狀態。不少親子在體驗後驚呼連連，深刻體會酒駕風險，有效強化了交通安全守法觀念。針對日益猖獗的電商詐騙，警方在現場剖析近期高發的詐騙手法。詐騙集團常利用社群平台發布「熱門商品限時優惠」或「免費結緣」等話術吸引買家，隨後誘導民眾進入偽造的「7-11 賣貨便」或「全家 Fun心取」頁面。警方提醒，詐團常以「尚未完成實名認證」或「金流認證失敗」為由，要求民眾進行網路轉帳、提供電子支付截圖。更有甚者，會誘導被害人開啟 LINE「派對」螢幕分享功能進行側錄，導致民眾帳戶存款在不知不覺中被洗劫一空。烏日警分局分局長謝博賢強調，網路交易凡是提及「實名制認證」、「身分認證」或「金流驗證」等字眼，百分之百皆為詐騙陷阱。呼籲民眾切勿點擊陌生連結，更不要提供提款卡與密碼給他人使用。若遇到任何交易疑慮，請務必聯繫平台官網窗口核實，或撥打 165 反詐騙專線諮詢，守護財產安全。