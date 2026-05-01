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▲田曦薇在機場遇到粉絲，開玩笑自爆沒化妝。（圖／微博@娛大蜀黍）

28歲中國女星田曦薇近期以古裝劇《逐玉》爆紅，而今（1）日她現身法國巴黎機場準備搭機，現場出現大批華人粉絲到場送機。其中，田曦薇穿著休閒、戴著一頂粉色棒球帽、綁著兩根辮子現身，看起來更加甜美。不料她卻突然脫口跟拍攝的粉絲說記得幫她開美顏，因為自己沒化妝，讓大家笑翻，也意外曝光了她素顏真實模樣，毫無瑕疵的美貌再度讓大家看呆。田曦薇近期在社群透露自己在法國，而今日她現身巴黎機場搭機，不少粉絲到場送機，並一路跟拍。只見田曦薇穿著深藍色上衣搭配深色休閒褲、戴著一頂粉色棒球帽、綁著兩根辮子現身，毫無架子的跟粉絲揮手打招呼，還突然開玩笑說：「記得給我開美顏，我沒化妝。」讓大家笑翻。不過田曦薇突然自爆素顏的發言，也火速引發熱議，只見她就算沒化妝，皮膚依然毫無瑕疵，靈動大眼更是一點都沒變，兩根辮子讓她看起來更加甜美，讓網友忍不住讚嘆：「這麼美還需要開美顏嗎」、「素顏也很完美的女子」、「化妝跟沒化妝的區別是什麼？」田曦薇畢業於上海戲劇學院，在2018年以《在悠長的時光裡等你》正式踏入演藝圈，並以甜美靈動的「初戀臉」走紅，常被稱為「甜妹天花板」。田曦薇在2020年以青春劇《如此可愛的我們》走入大眾視線，並陸續以《卿卿日常》、《田耕紀》走紅。但其實她私下個性豪爽、熱愛運動，與螢幕形象的強烈反差性格，也讓她深受粉絲喜愛。田曦薇的精緻五官也讓她成為95後小花旦的代表女星之一，長相甜美的她，一雙水汪汪大眼，讓人一秒戀愛。有網友翻出她過去的青澀舊照，發現她將近10年來的美貌幾乎沒有改變，在考藝照、軍訓照中，田曦薇即使素顏，氣質與五官輪廓始終保持高度一致，獲得眾人大讚「從小美到大」。而這次的最新素顏模樣，更是再度讓她的美貌受到認證。