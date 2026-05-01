高雄市政府觀光局上週末於高雄果嶺自然公園推出「找一片綠心—春日野餐趣」掀起社群好評，現場有多元街頭藝術演出、質感市集，「紅咚咚」裝置藝術及「OB泡泡」對戰體驗區；本週活動加溫，今（1）日起至5月3日，加碼推出「高雄熊快閃見面會」及繪本說唱。另外，台南則有「2026 Tainan May Jam 台南五月音樂季」，連續3天舉行，39組樂團卡司也曝光。
觀光局長高閔琳表示，本週在高雄果嶺自然公園從5月1日就有表演，由藝術家王立言帶來繪本說唱《史派德的彩色世界》。另還有「高雄熊快閃見面會」，將於5月1日至3日每日下午3點至3點半於10號球道草地登場。
草坪備有「紅咚咚」大型紅球與「OB泡泡」兩設施
活動期間位於果嶺自然公園1、10號球道有「紅咚咚」大型紅球互動藝術，10號球道也設置「OB泡泡」體驗區，大小朋友在草坪上可衝撞翻滾；「綠野仙蹤」草地舞台則安排魔術、氣球、扯鈴、雜耍及說故事等精彩表演等。
現場家長笑稱，孩子在草地上與紅球互動後「直接玩瘋，玩到不想離開」，這種不用過度包裝的自然互動，正是活動最迷人的地方。
本次活動搭配官方APP《高雄GO！》集章任務，民眾只要上傳「紅咚咚」裝置藝術照片或參與「高雄熊快閃見面會」完成拍照任務，即可參加抽獎獲得活動限量紀念品。觀光局並提醒，假日人潮多，請民眾搭乘假日接駁車（黃2、橘12）或騎乘YouBike前往，以免因停車位有限而壅塞。
台南五月音樂季今登場 39組樂團名單一次看
台南則有邁入第25週年的「2026 Tainan May Jam 台南五月音樂季」，首度連續3天舉辦，集結39組樂團輪番在虎頭埤探索露營區演出，活動周邊集結異國美食、原民料理及小農產品等異國風市集，民眾可自在悠閒的在草地上席地而坐，聆聽音樂、欣賞自然景觀。
🟡「2026 台南五月音樂季」表演卡司與時間表：
📍5月1日：
12:40 – 13:20 新化東榮據點 樂齡太鼓隊
13:30 – 14:10 塔咖鷗音社 (Takao Onsha)
14:20 – 15:00 重啟二六26R
15:10 – 15:50 Double Triple
16:00 – 16:40 The Frengers
16:50 – 17:30 拆邏輯Tri-Logic
17:40 – 18:20 Electric Monk
18:30 – 19:10 WASSA FOLI 非洲鼓樂團
19:20 – 20:00 臺玖巴樂隊
20:10 – 20:50 ANTi FALL/重力反轉
21:00 – 21:40 無定義/Boundless
21:50 – 22:30 雨城時刻 Rain City Moment
📍5月2日：
11:00 – 11:40 The Mystic Child 神秘子
11:50 – 12:30 番薯囝仔 Sweet Potato Kids
12:40 – 13:20 跨界躁動團 (international skasters)
13:30 – 14:10 SutureSelf 訴求卸縛
14:20 – 15:00 江晟榮
15:10 – 15:50 Murmur自言自語
16:00 – 16:40 行樂人 The Yolo
16:50 – 17:30 拿照片出來 / LPTake Out
17:40 – 18:20 偏執狂樂團
18:30 – 19:10 Le Telee Ballets 非洲太暘鼓舞劇團
19:20 – 20:00 Guhit Band
20:10 – 20:50 黑孩子樂團 / Black children
21:00 – 21:40 Akuba Funk
21:50 – 22:30 Youthbanana台青蕉
📍5月3日：
11:00 – 11:40 Wanderlost
11:50 – 12:30 小麻雀樂團 Sparrow061
12:40 – 13:20 VAI
13:30 – 14:10 Monkey Banana
14:20 – 15:00 FOCUS樂團
15:10 – 15:50 Brother Nine九哥樂團
16:00 – 16:40 Hbun河紋
16:50 – 17:30 壞蛋王·老五(The Bad King Five)
17:40 – 18:20 Endless Nameless
18:30 – 19:10 KAPITAN Chiayi Band
19:20 – 20:00 愛情總監
20:10 – 20:50 Lemon Grass
21:00 – 21:40 Whale Fall
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活動期間位於果嶺自然公園1、10號球道有「紅咚咚」大型紅球互動藝術，10號球道也設置「OB泡泡」體驗區，大小朋友在草坪上可衝撞翻滾；「綠野仙蹤」草地舞台則安排魔術、氣球、扯鈴、雜耍及說故事等精彩表演等。
現場家長笑稱，孩子在草地上與紅球互動後「直接玩瘋，玩到不想離開」，這種不用過度包裝的自然互動，正是活動最迷人的地方。
台南五月音樂季今登場 39組樂團名單一次看
台南則有邁入第25週年的「2026 Tainan May Jam 台南五月音樂季」，首度連續3天舉辦，集結39組樂團輪番在虎頭埤探索露營區演出，活動周邊集結異國美食、原民料理及小農產品等異國風市集，民眾可自在悠閒的在草地上席地而坐，聆聽音樂、欣賞自然景觀。
🟡「2026 台南五月音樂季」表演卡司與時間表：
📍5月1日：
12:40 – 13:20 新化東榮據點 樂齡太鼓隊
13:30 – 14:10 塔咖鷗音社 (Takao Onsha)
14:20 – 15:00 重啟二六26R
15:10 – 15:50 Double Triple
16:00 – 16:40 The Frengers
16:50 – 17:30 拆邏輯Tri-Logic
17:40 – 18:20 Electric Monk
18:30 – 19:10 WASSA FOLI 非洲鼓樂團
19:20 – 20:00 臺玖巴樂隊
20:10 – 20:50 ANTi FALL/重力反轉
21:00 – 21:40 無定義/Boundless
21:50 – 22:30 雨城時刻 Rain City Moment
📍5月2日：
11:00 – 11:40 The Mystic Child 神秘子
11:50 – 12:30 番薯囝仔 Sweet Potato Kids
12:40 – 13:20 跨界躁動團 (international skasters)
13:30 – 14:10 SutureSelf 訴求卸縛
14:20 – 15:00 江晟榮
15:10 – 15:50 Murmur自言自語
16:00 – 16:40 行樂人 The Yolo
16:50 – 17:30 拿照片出來 / LPTake Out
17:40 – 18:20 偏執狂樂團
18:30 – 19:10 Le Telee Ballets 非洲太暘鼓舞劇團
19:20 – 20:00 Guhit Band
20:10 – 20:50 黑孩子樂團 / Black children
21:00 – 21:40 Akuba Funk
21:50 – 22:30 Youthbanana台青蕉
📍5月3日：
11:00 – 11:40 Wanderlost
11:50 – 12:30 小麻雀樂團 Sparrow061
12:40 – 13:20 VAI
13:30 – 14:10 Monkey Banana
14:20 – 15:00 FOCUS樂團
15:10 – 15:50 Brother Nine九哥樂團
16:00 – 16:40 Hbun河紋
16:50 – 17:30 壞蛋王·老五(The Bad King Five)
17:40 – 18:20 Endless Nameless
18:30 – 19:10 KAPITAN Chiayi Band
19:20 – 20:00 愛情總監
20:10 – 20:50 Lemon Grass
21:00 – 21:40 Whale Fall