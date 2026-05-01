適逢五一勞動節，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今(1)日首度集結全體市議員參選人，展開首波合體定裝照拍攝，宣示「台中隊」選戰正式進入團體戰階段。何欣純除展現黨內團結氣勢外，更同步發表「六心勞工政見」，針對勞工健檢、AI轉型及育兒延托等需求提出具體承諾，目標打造台中成為「勞工友善城市」。
何欣純表示，在議員提名作業底定後，第一時間便安排與所有議員夥伴合體，預計分兩日、四梯次完成。她強調，此次拍攝採取「主隨客便」模式，充分尊重每位參選人的特色與創意姿勢，現場氣氛宛如同樂會，展現團隊活力。何欣純指出，未來這些合體照片將在全市各行政區以不同形式亮相，象徵台中隊已準備就緒，將以行動力爭取市民認同，攜手推動大台中建設。
針對基層勞工需求，何欣純今正式提出「六心勞工政見」，內容涵蓋健康、就業、托育、職能、職安及樂齡六大面向，「顧健康」與「穩就業」，主張提高勞工健康檢查補助費，並提供專業心理諮商服務。針對青年族群，將提供尋職獎勵金與久任輔導，並加碼職訓名額，確保勞動力穩定發展。
「安心托」與「增創能」，為減輕家長負擔，規劃「六星兒童福利」，推動夜間與假日延托服務，並鼓勵企業設置托育設施。因應科技浪潮，擬成立「AI創新人才研習所」，協助勞工掌握數位技能與AI協作。
「強職安」與「欣樂齡」，將職安教育向下扎根，並導入XR科技模擬訓練提升工地安全。針對中高齡者，則規劃「樂齡人才服務中心」，輔導就業轉銜並加碼就業獎勵，活化銀髮人力。
何欣純強調，台中作為台灣產業重鎮，每一位勞工都是推動城市前進的功臣，政府必須成為勞工最堅實的後盾。她表示，台中隊將秉持接地氣的服務精神，透過最有感的政策爭取支持，目標是讓每一位在台中生活的市民，都能在「友善勞工、尊嚴勞動」的環境下，看見欣欣向榮的未來。
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何欣純表示，在議員提名作業底定後，第一時間便安排與所有議員夥伴合體，預計分兩日、四梯次完成。她強調，此次拍攝採取「主隨客便」模式，充分尊重每位參選人的特色與創意姿勢，現場氣氛宛如同樂會，展現團隊活力。何欣純指出，未來這些合體照片將在全市各行政區以不同形式亮相，象徵台中隊已準備就緒，將以行動力爭取市民認同，攜手推動大台中建設。
「安心托」與「增創能」，為減輕家長負擔，規劃「六星兒童福利」，推動夜間與假日延托服務，並鼓勵企業設置托育設施。因應科技浪潮，擬成立「AI創新人才研習所」，協助勞工掌握數位技能與AI協作。
「強職安」與「欣樂齡」，將職安教育向下扎根，並導入XR科技模擬訓練提升工地安全。針對中高齡者，則規劃「樂齡人才服務中心」，輔導就業轉銜並加碼就業獎勵，活化銀髮人力。
何欣純強調，台中作為台灣產業重鎮，每一位勞工都是推動城市前進的功臣，政府必須成為勞工最堅實的後盾。她表示，台中隊將秉持接地氣的服務精神，透過最有感的政策爭取支持，目標是讓每一位在台中生活的市民，都能在「友善勞工、尊嚴勞動」的環境下，看見欣欣向榮的未來。