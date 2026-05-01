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▲民進黨台中市長參選人何欣純與民進黨台中市議員候選人拍攝形象照(圖／何欣純服務處提供2026.5.1)

適逢五一勞動節，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今(1)日首度集結全體市議員參選人，展開首波合體定裝照拍攝，宣示「台中隊」選戰正式進入團體戰階段。何欣純除展現黨內團結氣勢外，更同步發表「六心勞工政見」，針對勞工健檢、AI轉型及育兒延托等需求提出具體承諾，目標打造台中成為「勞工友善城市」。何欣純表示，在議員提名作業底定後，第一時間便安排與所有議員夥伴合體，預計分兩日、四梯次完成。她強調，此次拍攝採取「主隨客便」模式，充分尊重每位參選人的特色與創意姿勢，現場氣氛宛如同樂會，展現團隊活力。何欣純指出，未來這些合體照片將在全市各行政區以不同形式亮相，象徵台中隊已準備就緒，將以行動力爭取市民認同，攜手推動大台中建設。針對基層勞工需求，何欣純今正式提出「六心勞工政見」，內容涵蓋健康、就業、托育、職能、職安及樂齡六大面向，「顧健康」與「穩就業」，主張提高勞工健康檢查補助費，並提供專業心理諮商服務。針對青年族群，將提供尋職獎勵金與久任輔導，並加碼職訓名額，確保勞動力穩定發展。「安心托」與「增創能」，為減輕家長負擔，規劃「六星兒童福利」，推動夜間與假日延托服務，並鼓勵企業設置托育設施。因應科技浪潮，擬成立「AI創新人才研習所」，協助勞工掌握數位技能與AI協作。「強職安」與「欣樂齡」，將職安教育向下扎根，並導入XR科技模擬訓練提升工地安全。針對中高齡者，則規劃「樂齡人才服務中心」，輔導就業轉銜並加碼就業獎勵，活化銀髮人力。何欣純強調，台中作為台灣產業重鎮，每一位勞工都是推動城市前進的功臣，政府必須成為勞工最堅實的後盾。她表示，台中隊將秉持接地氣的服務精神，透過最有感的政策爭取支持，目標是讓每一位在台中生活的市民，都能在「友善勞工、尊嚴勞動」的環境下，看見欣欣向榮的未來。