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▲林逸欣（右）表示，收到許多網友的關心，看著這些留言，很感謝這麼多人記得爸爸的好（圖／林逸欣 Shara FB）

藝人林逸欣昨（30）日透過臉書證實爸爸林春銘於上月18日因攝護腺癌辭世，告別式已於近日圓滿落幕，消息一出令網友震驚不已，也擔心她的狀況。對此，今（1）日稍早林逸欣在IG上回應外界關心，「請不要太過悲傷，也不用太擔心我。」文中她感性說爸爸這一生用盡所有心力，好不容易將她養育成一個無憂無慮、快樂又勇敢的小女孩，「爸爸一定不希望自己的離開，變成我餘生悲傷的理由。」林逸欣表示，收到許多網友的關心，看著這些留言，很感謝這麼多人記得爸爸的好，暖心說：「請不要太過悲傷，也不用太擔心我。」被愛富養的她，堅強表示「爸爸這一生用盡所有心力，好不容易將我養育成一個無憂無慮、快樂又勇敢的小女孩，爸爸一定不希望自己的離開，變成我餘生悲傷的理由。」林逸欣面對爸爸離開，她坦言因為太想念了，所以更要把爸爸給我的愛與包容，好好地活成生命的一部分。林逸欣強調未來會繼續前進、繼續微笑，繼續在人生裡遇見美好的事，等到下次重逢時，就像小時候放學爸爸來接她那樣，好好分享這一路上的所有故事，一字一句讓人看了鼻酸。事實上，林爸爸早在5年前就被診斷為攝護腺癌末期，癌細胞擴散至骨骼，之後更轉移至肺部與肝臟，這段時間她頻繁往返台南陪伴，並在去年趕緊補辦婚禮，讓父親見證人生重要時刻，最終林逸欣的爸爸在家人守護下安詳離世。