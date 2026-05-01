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▲梅莉史翠普（左）與安海瑟薇（右）回歸主演《穿著PRADA惡魔2》，相關話題引起熱烈討論，歐美影評給予的成績和上集差不多，已是難能可貴。（圖／摘自IMDb）

▲《穿著PRADA的惡魔2》梅莉史翠普（如圖）呈現出時尚女魔頭面對媒體生態劇變後的改變，不再能百無禁忌，講話也要更小心、客氣。（圖／摘自IMDb）

▲《穿著Prada的惡魔2》角色性格比起上集沒有太大變動，只是呈現他們在不同的時代潮流下，也有配合改變的地方。（圖／二十世紀影業提供）

台灣搶先北美上映《穿著PRADA的惡魔2》，首日全台賣破1200萬元穩坐冠軍，大多數的口碑也都稱讚片子充滿致敬首集的細節，情懷滿滿，相當感動。而歐美影評人給予這部續集的評價，出人意表的和首集相差不多，尤其專業權威度較高的Metacritic網站，兩集分數都一樣是62分，至於較被普羅大眾參考的「爛番茄」網站，續集共有162篇影評拿下78%好評，首集則有194篇影片得到75%好評，依舊相去不遠，顯然編導演都已努力端出最好的成果。大多數的強片續集都會落入「新不如舊」的窠臼，很少續集片能做到青出於藍勝於藍，《穿著PRADA的惡魔2》雖然沒有到超越上集，至少讓影評人給予和上集差異不大的評分，已是難能可貴。在許多人心目中，上集有「職場教科書」的地位，而編劇在續集中用心描繪媒體業面對不景氣衝擊、AI取代的慘況，讓主角們的遭遇更增真實感，儘管調性沒有首集那麼歡樂，卻讓工作多年、有經驗的中生代觀眾心有戚戚焉，很難不被打動。加上片中不少和首集互相對照的類似情境與場面，甚至一些曾經出現過的小道具都再度登場，熟知上集細節的忠實粉絲，一定會非常有感覺，像是安海瑟薇扮演的小安，再度穿上類似的藍色毛衣，這一次她的感情發展，卻不像上一回那麼坎坷，編劇放入了一些小巧思。而梅莉史翠普扮演的惡魔主管，不像上一集霸氣十足、把助理當傭人使喚，口氣惡毒也百無禁忌，過了20年，她不能講出會引起爭議的字眼、必須習慣不能把掛外套等小雜事丟給助理，雖然無奈，卻也是配合時代演變的合理結果。《穿著PRADA的惡魔2》以上集為基礎、合理向前推進，主要人物的基本個性不變，卻都隨著自身的位置和時代風氣的不同而有些許的改進，觀眾看來是又熟悉卻又帶著新鮮感。稍微美中不足的是，沉重的現實讓整部片的氣氛不再那麼輕盈，某些很難突破的困境，也不是輕易能解決，會讓部分觀眾感到節奏相較首集比較不那麼快速、流暢，鋪陳的篇幅較長。歐美重要影評大致對於《穿著PRADA的惡魔2》都偏向肯定。《好萊塢報導》的影評寫道：「你應該不太會感到失望，這部續集用了熟悉的節奏，粉絲們應該會照單全收。」《綜藝報》的評論則稱續集讓人感覺像回到舊時光，儘管很難想像會像首集一樣被粉絲珍惜、熱愛、反覆重看到相同的程度。也有影評認為粉絲可能不會覺得《穿著PRADA的惡魔2》是在說故事上更緊湊、成功的影片，但它一部讓人很享受、也配得上首集的續篇。