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適逢五一勞動節與農曆三月十五日武財神聖誕，台中市長盧秀燕特別前往南屯區水安宮參香，並致贈「德澤廣被」匾額。盧秀燕除向財神爺祈求百業興旺、市民安居樂業外，也特別感謝水安宮長年投入公益、傳承在地文化。盧秀燕表示，水安宮擁有兩百多年歷史，不僅是台中重要的信仰中心，在董事長官進富的帶領下，更長期扮演社會安定力量。她強調，選在勞動節與財神聖誕這天贈匾，是希望結合這兩個具深遠意義的日子，祈願士農工商都能生活順遂、百業發達。在致詞中，盧秀燕也分享了水安宮與城市建設的淵源。她提到，當初捷運站命名時，市府特別尊重地方意願，將該站定名為「水安宮站」，讓信仰與現代軌道建設共榮。此外，市府團隊在捷運開發過程中，也堅持保留廟埕廣場的原貌與周邊綠地，讓傳統宗教活動空間不因都市發展而受限，達成文化保存與都市建設的雙贏。民政局長吳世瑋指出，水安宮自清光緒5年建廟以來，歷經七期重劃與遷建，現址宮殿式建築巍峨壯麗，已成為南屯的重要地標。廟方自民國95年增設財神殿後，每逢聖誕祭典皆吸引大批信眾。水安宮董事長官進富也對市府團隊珍視地方歷史表達由衷感謝，並祈求神明庇佑台中市政順利、市民平安。