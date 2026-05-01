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五一勞動節之際，立法院副院長江啟臣發表勞工政策主張，提出「好政加碼」，強調強化勞工保障與產業升級，並以打造台中成為機器人製造城市（TRMC）為目標。江啟臣表示，勞工是社會發展與經濟成長的基石，未來將優先強化權益保障，包括擴大「勞工權益基金」規模，提升訴訟補助、職災慰問及非自願性失業救助金額，提供更完善的支持。同時規劃成立「勞工諮詢委員會」，針對職場霸凌、過勞及缺工等問題進行預警與協調，強化勞資溝通機制。在職場環境方面，他提出推動「幸福職場認證」，並將企業獎勵金由6萬元提高至10萬元，鼓勵企業落實彈性工時與托育制度，促進勞資雙贏。面對AI發展趨勢，江啟臣也提出結合產業轉型策略，規劃成立「AI賦能學院」，提供勞工免費培訓與技能認證獎勵，並推動建置「AI機器人智慧園區」，帶動台中邁向機器人製造城市（TRMC）。他強調，百工百業共同努力成就城市發展，未來將持續推動勞工政策，打造更友善與有保障的就業環境，讓勞工與城市同步成長，實現台中更幸福的願景。