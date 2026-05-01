美伊戰爭真的結束了？美國政府高級官員表示，始於2月28日的美伊戰爭實際上已經結束。此番言論發表的5月1日，正是基於《戰爭權力法》規範的「60天期限」最後一天。
美聯社報導，匿名美國政府高級官員在討論行政立場時表示，「始於2月28日針對伊朗的敵對行動已經終止」。該官員補充，自4月7日開始為期兩週的停火以來，美軍與伊朗軍隊就未曾交火。
雖然停火協議隨後獲得延長，但伊朗仍維持對荷姆茲海峽的控制，而美國海軍則持續進行封鎖，防止伊朗油輪出海。
旨在限制總統軍事權力的《戰爭權力法》（War Powers Resolution）規定，除非國會正式宣戰或通過軍事授權，否則總統必須在屆滿60天後終止軍事行動。5月1日正是法規中「60天期限」的最後關頭。
民主黨人一直敦促川普政府取得對伊朗發動戰爭的國會授權。共和黨議員很可能在60天期限到期時表態，他們支持對德黑蘭採取臨時行動，但堅持要求更長期的行動需有國會參與決策。共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）表示，對伊朗採取進一步軍事行動必須有明確的任務、可實現的目標以及結束衝突的明確戰略。
川普第一任期的國安官員、智庫「保衛民主基金會」高級顧問高德伯格（Richard Goldberg）表示，他已向官員建議將行動轉為「史詩通道」（Epic Passage）的新任務，作為「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）的續作，新任務的本質是以重新開放海峽為重點的自衛任務，同持保留進攻以恢復航行自由的權力。
國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週四在國會聽證會上表示，政府的「理解」是在兩國停火期間，該法規定的60天的期限會暫停計算。但有民主黨參議員直言，這是非常新穎的論點，且沒有任何法律據。
布倫南中心自由與國家安全項目顧問、戰爭權力專家埃布賴特（Katherine Yon Ebright）表示，《戰爭權力法》中沒有任何內容暗示60天的計時可以暫停或終止，過去曾有總統主張其軍事行動強度不足或過於斷續，不適用《戰爭權力法》，但川普的伊朗戰爭顯然不屬此類，國會議員必須反擊白宮的論點。
文章來源：Trump administration says its war in Iran has been ‘terminated’ before 60-day deadline
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雖然停火協議隨後獲得延長，但伊朗仍維持對荷姆茲海峽的控制，而美國海軍則持續進行封鎖，防止伊朗油輪出海。
旨在限制總統軍事權力的《戰爭權力法》（War Powers Resolution）規定，除非國會正式宣戰或通過軍事授權，否則總統必須在屆滿60天後終止軍事行動。5月1日正是法規中「60天期限」的最後關頭。
民主黨人一直敦促川普政府取得對伊朗發動戰爭的國會授權。共和黨議員很可能在60天期限到期時表態，他們支持對德黑蘭採取臨時行動，但堅持要求更長期的行動需有國會參與決策。共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）表示，對伊朗採取進一步軍事行動必須有明確的任務、可實現的目標以及結束衝突的明確戰略。
川普第一任期的國安官員、智庫「保衛民主基金會」高級顧問高德伯格（Richard Goldberg）表示，他已向官員建議將行動轉為「史詩通道」（Epic Passage）的新任務，作為「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）的續作，新任務的本質是以重新開放海峽為重點的自衛任務，同持保留進攻以恢復航行自由的權力。
國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週四在國會聽證會上表示，政府的「理解」是在兩國停火期間，該法規定的60天的期限會暫停計算。但有民主黨參議員直言，這是非常新穎的論點，且沒有任何法律據。
布倫南中心自由與國家安全項目顧問、戰爭權力專家埃布賴特（Katherine Yon Ebright）表示，《戰爭權力法》中沒有任何內容暗示60天的計時可以暫停或終止，過去曾有總統主張其軍事行動強度不足或過於斷續，不適用《戰爭權力法》，但川普的伊朗戰爭顯然不屬此類，國會議員必須反擊白宮的論點。
文章來源：Trump administration says its war in Iran has been ‘terminated’ before 60-day deadline
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