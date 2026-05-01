5月報稅登場，不少民眾一登入系統試算稅額就直呼壓力爆表，紛紛反映負擔沉重。有網友試算年收60萬至80萬元者，需繳約7000至1萬7000元稅金，認為生活不上不下，買不起房、可能連車都沒有，存錢困難仍需繳稅。而根據財團法人法律扶助基金會官網，推算台灣中產階級，個人年收入約39萬元至104萬元，或月薪約3.25萬元至8.6萬元，引發「中產階級變中慘階級」的網路熱議。
中產階級變「中慘階級」！月薪8萬淪為新貧族
今年綜合所得稅申報自5月1日開始，因適逢勞動節連假，國稅局暫停臨櫃服務，建議民眾多利用手機或線上系統，搭配稅額估算流程完成申報。報稅截止日原為5月31日，因遇假日順延至6月1日晚間7點，並於5月25日至29日及6月1日中午提供加班收件服務。
隨著報稅季正式開跑，各階層受薪族的稅務負擔與生活壓力再度被放大檢視。從年收60萬族群到高收入者，無論收入高低，都在通膨與稅制影響下感受到財務壓力，也讓「中產階級」的定義與處境再次成為討論焦點。
依據經濟合作暨發展組織（OECD）的界定，中產階級通常指家庭收入落在全國所得中位數的75%至200%區間。以台灣為例，財團法人法律扶助基金會，反貧困聯盟召集人簡錫堦推估，個人年收入約39萬元至104萬元，或月薪約3.25萬元至8.6萬元，即可被視為中產族群。
不過實際定位仍會受到家庭背景、教育程度與職業類型等因素影響。只是進入2026年後，不少人感嘆即使月薪達8萬元，面對持續上升的物價壓力，仍難以維持原有生活水準，甚至自認逐漸滑向「新貧階級」。
報稅一查傻眼！好多人「沒車沒房、收入少」還要繳稅：被榨乾
一名網友近日在Dcard發文指出，今年免稅門檻與去年相同，未達44萬6000元免稅，而年收60萬至80萬元的族群，在未列投資收益與扶養親屬的情況下，試算後需繳約7000元至1萬7000元。他進一步以台北生活為例，指出每月伙食費約落在1萬2000元至1萬5000元，加上交通、娛樂與日常開銷約1萬5000元，扣除後能存下的金額有限，若還想規劃旅遊或存款，大約僅剩2萬元左右。
原PO形容，這類族群多半介於小資與中產之間，生活品質稱不上寬裕，房價遙不可及，連購車都未必負擔得起，平時消費也偏保守，不太敢逛百貨公司，出國多半選擇亞洲地區，但即使如此仍難以避開報稅壓力，引發不少共鳴。
貼文曝光後掀起大量討論，有人質疑這樣的收入其實還不到中產，「60到80萬中產的邊都不到吧」、「中產不應該是台北戶低收標準是129萬嗎」、「中產階級是需要繳100多萬的稅」、「只要你還只是個受薪階級，沒有直接、間接掌握經濟生產資源，就是無產階級」。
不少受薪族也直言補助難申請、稅金卻躲不掉，「我覺得超級多不公平！我年薪才100萬，要租房、通勤交通費，月平均花2萬，又沒有辦法租屋補助」、「剛剛看了年收入64.5萬，還要繳8千多」。
也有不同收入層級網友分享負擔，「年收破200萬，直接吐出10幾萬稅金」、「我扶養五個人，還要繳20幾萬…真的超慘的一群」、「沒賺多少還要繳給政府50萬，真的傻眼」，顯示不同收入族群都有各自壓力。
不過，許多網友都直言，台灣稅負相較其他國家仍屬合理，「去過好幾個高薪國家生活後，只能說台灣完全沒資格抱怨任何有關稅收的事，這方面台灣真的很幸福了」、「台灣一般薪資的人已經繳很少了，國外一般薪資還是20%在繳的」、「繳一兩萬真的是有夠低，同樣薪資如果在日本就要繳20萬了」，部分國家即使從事基層工作，實領薪資可能只剩7成，高薪族甚至被課稅近半。
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今年綜合所得稅申報自5月1日開始，因適逢勞動節連假，國稅局暫停臨櫃服務，建議民眾多利用手機或線上系統，搭配稅額估算流程完成申報。報稅截止日原為5月31日，因遇假日順延至6月1日晚間7點，並於5月25日至29日及6月1日中午提供加班收件服務。
隨著報稅季正式開跑，各階層受薪族的稅務負擔與生活壓力再度被放大檢視。從年收60萬族群到高收入者，無論收入高低，都在通膨與稅制影響下感受到財務壓力，也讓「中產階級」的定義與處境再次成為討論焦點。
不過實際定位仍會受到家庭背景、教育程度與職業類型等因素影響。只是進入2026年後，不少人感嘆即使月薪達8萬元，面對持續上升的物價壓力，仍難以維持原有生活水準，甚至自認逐漸滑向「新貧階級」。
報稅一查傻眼！好多人「沒車沒房、收入少」還要繳稅：被榨乾
一名網友近日在Dcard發文指出，今年免稅門檻與去年相同，未達44萬6000元免稅，而年收60萬至80萬元的族群，在未列投資收益與扶養親屬的情況下，試算後需繳約7000元至1萬7000元。他進一步以台北生活為例，指出每月伙食費約落在1萬2000元至1萬5000元，加上交通、娛樂與日常開銷約1萬5000元，扣除後能存下的金額有限，若還想規劃旅遊或存款，大約僅剩2萬元左右。
原PO形容，這類族群多半介於小資與中產之間，生活品質稱不上寬裕，房價遙不可及，連購車都未必負擔得起，平時消費也偏保守，不太敢逛百貨公司，出國多半選擇亞洲地區，但即使如此仍難以避開報稅壓力，引發不少共鳴。
不少受薪族也直言補助難申請、稅金卻躲不掉，「我覺得超級多不公平！我年薪才100萬，要租房、通勤交通費，月平均花2萬，又沒有辦法租屋補助」、「剛剛看了年收入64.5萬，還要繳8千多」。
也有不同收入層級網友分享負擔，「年收破200萬，直接吐出10幾萬稅金」、「我扶養五個人，還要繳20幾萬…真的超慘的一群」、「沒賺多少還要繳給政府50萬，真的傻眼」，顯示不同收入族群都有各自壓力。
不過，許多網友都直言，台灣稅負相較其他國家仍屬合理，「去過好幾個高薪國家生活後，只能說台灣完全沒資格抱怨任何有關稅收的事，這方面台灣真的很幸福了」、「台灣一般薪資的人已經繳很少了，國外一般薪資還是20%在繳的」、「繳一兩萬真的是有夠低，同樣薪資如果在日本就要繳20萬了」，部分國家即使從事基層工作，實領薪資可能只剩7成，高薪族甚至被課稅近半。