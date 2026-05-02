蘋果將在今年迎來高層交棒，Apple官方宣布，現任執行長庫克將於9月1日轉任董事會執行主席，硬體工程資深副總裁特奈斯將接任執行長，新CEO上任後，第一場大秀就是向來在9月登場，以硬體為主的秋季發表會，《NOWNEWS》整理外媒爆料下半年蘋果新品有那些一次看。
由於特奈斯長期主導iPhone、iPad、Mac、AirPods、Apple Watch、Vision Pro等硬體，被視為硬體派接班人，外界也高度關注他上任後新品陣容。雖然蘋果尚未公布秋季發表會，但依照多家外媒與供應鏈傳聞，2026下半年最受矚目的新品，可能集中在iPhone、Apple Watch、iPad mini、Mac與AI穿戴裝置。
新CEO上任後最大主秀：iPhone18 Pro系列
外媒MacRumors指出，蘋果今年9月預期會推出iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，但標準版iPhone 18可能不會在秋季同步登場，而是延後到2027年春季。目前傳聞重點包括，iPhone18 Pro系列可能導入A20 Pro晶片，並採用蘋果2奈米製程晶片；外觀上則有機會導入螢幕下Face ID，讓動態島進一步縮小，甚至改為挖孔設計。不過仍屬爆料階段，實際規格仍待蘋果發表會確認。
特奈斯時代代表作：首款摺疊iPhone
今年最具話題性的傳聞產品，是蘋果首款摺疊iPhone。MacRumors指出，外界暫稱「iPhone Fold」的新機，傳出將在2026年秋季亮相，採書本式摺疊設計，外螢幕約5.3吋，展開後內螢幕約7.6吋，型態接近小型iPad mini。爆料稱，蘋果可能透過更耐用的鉸鏈與顯示技術，盡量降低摺痕；機身展開後厚度可能僅約4.5mm，並可能採A20晶片、雙鏡頭主相機，以及整合在側邊電源鍵的Touch ID。
Apple Watch Series 12、Ultra 4重點可能在晶片升級
Apple Watch今年也可能迎來更新。9to5Mac指出，對於使用年限較長、想一次撐5年以上的用戶來說，Apple Watch Series12與Apple Watch Ultra4值得等待，主要原因是晶片有望更新。外媒也提到，Series12目前重大功能傳聞不多，但Ultra4可能有設計微調、新晶片，甚至有機會加入Touch ID。
iPad mini8：傳導入OLED螢幕
MacRumors指出，下一代iPad mini8傳出將導入OLED螢幕，並可能提升防水能力，採用振動式揚聲器設計，藉此取消傳統喇叭孔；晶片方面則可能使用與iPhone18 Pro相關的新世代A系列晶片。
Mac產品線：M5桌機、OLED MacBook Pro
Mac方面， Mac mini、iMac、Mac Studio接下來都有機會更新，主要方向可能是從M4系列晶片升級到M5系列，屬於效能升級、外觀變化不大的更新。至於MacBook Pro，外媒認為若是想買基本款14吋MacBook Pro，目前可考慮入手；但若期待OLED螢幕、觸控顯示、新設計，則可能要等到10月左右傳聞中的高階
AirPods Pro3高階版、AI眼鏡
除了iPhone與Mac，AI穿戴裝置也受到關注。傳聞蘋果可能推出更高階版本的AirPods Pro3，並搭載IR相機，用於Visual Intelligence等Apple Intelligence整合功能。此外，蘋果正在研發可與Meta Ray-Ban AI眼鏡競爭的智慧眼鏡，可能在2026年先行發表、2027年推出；傳聞中的智慧眼鏡會搭載相機、喇叭、感測器與AI功能，但不會配備顯示螢幕。
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新CEO上任後最大主秀：iPhone18 Pro系列
外媒MacRumors指出，蘋果今年9月預期會推出iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，但標準版iPhone 18可能不會在秋季同步登場，而是延後到2027年春季。目前傳聞重點包括，iPhone18 Pro系列可能導入A20 Pro晶片，並採用蘋果2奈米製程晶片；外觀上則有機會導入螢幕下Face ID，讓動態島進一步縮小，甚至改為挖孔設計。不過仍屬爆料階段，實際規格仍待蘋果發表會確認。
今年最具話題性的傳聞產品，是蘋果首款摺疊iPhone。MacRumors指出，外界暫稱「iPhone Fold」的新機，傳出將在2026年秋季亮相，採書本式摺疊設計，外螢幕約5.3吋，展開後內螢幕約7.6吋，型態接近小型iPad mini。爆料稱，蘋果可能透過更耐用的鉸鏈與顯示技術，盡量降低摺痕；機身展開後厚度可能僅約4.5mm，並可能採A20晶片、雙鏡頭主相機，以及整合在側邊電源鍵的Touch ID。
Apple Watch Series 12、Ultra 4重點可能在晶片升級
Apple Watch今年也可能迎來更新。9to5Mac指出，對於使用年限較長、想一次撐5年以上的用戶來說，Apple Watch Series12與Apple Watch Ultra4值得等待，主要原因是晶片有望更新。外媒也提到，Series12目前重大功能傳聞不多，但Ultra4可能有設計微調、新晶片，甚至有機會加入Touch ID。
iPad mini8：傳導入OLED螢幕
MacRumors指出，下一代iPad mini8傳出將導入OLED螢幕，並可能提升防水能力，採用振動式揚聲器設計，藉此取消傳統喇叭孔；晶片方面則可能使用與iPhone18 Pro相關的新世代A系列晶片。
Mac產品線：M5桌機、OLED MacBook Pro
Mac方面， Mac mini、iMac、Mac Studio接下來都有機會更新，主要方向可能是從M4系列晶片升級到M5系列，屬於效能升級、外觀變化不大的更新。至於MacBook Pro，外媒認為若是想買基本款14吋MacBook Pro，目前可考慮入手；但若期待OLED螢幕、觸控顯示、新設計，則可能要等到10月左右傳聞中的高階
AirPods Pro3高階版、AI眼鏡
除了iPhone與Mac，AI穿戴裝置也受到關注。傳聞蘋果可能推出更高階版本的AirPods Pro3，並搭載IR相機，用於Visual Intelligence等Apple Intelligence整合功能。此外，蘋果正在研發可與Meta Ray-Ban AI眼鏡競爭的智慧眼鏡，可能在2026年先行發表、2027年推出；傳聞中的智慧眼鏡會搭載相機、喇叭、感測器與AI功能，但不會配備顯示螢幕。