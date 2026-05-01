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▲反町隆史1998年主演的《麻辣教師 GTO（GTO 麻辣教師）》，繼兩年前推出特別篇《GTO Revival》後，最近又宣布將睽違28年推出新版劇集，目前預定將於7月開播。（圖／富士電視台）

經典日劇《麻辣教師GTO》確定推出全新連續劇版本，由反町隆史再度回歸飾演「鬼塚英吉」，距離1998年原版播出已相隔28年，消息一出立刻引發關注，反町隆史在記者會上，除了聊起重新詮釋的契機，以及老婆松嶋菜菜子的反應。由於《GTO》是反町隆史和老婆松嶋菜菜子的定情作，松嶋菜菜子是否也會回歸客串，自然成為討論焦點之一，然而他對此大賣關子，表示還不能透露演出陣容細節，要大家自行想像。由於老婆松嶋菜菜子在1998年版《麻辣教師GTO》中同樣有參與演出，因此反町隆史在受訪時不免被問到是否有收到對方的加油或訊息。他表示太太個性偏向冷靜，不太會說太多場面話，但對於新版《GTO》本身確實抱持期待。至於外界關注的演員陣容、松嶋菜菜子是否會以客串形式回歸，他則回應目前還無法透露細節，雖然知道這是大家最想知道的問題，但只能請各位自行想像，好好期待後續發展。這次作品是延續2024年特別篇《GTO Revival》的熱度，預計於今年7月播出，共11集，目前已進入拍攝階段。談到再次回歸《GTO》系列的契機，反町隆史透露，是因為一張三代同堂一起觀看《GTO Revival》的照片深深觸動了他。他提到，這樣一家人共同追劇的畫面在現代已經相當少見，因此希望透過新作重新喚起跨世代一起觀看電視劇的感動，也作為對自己演藝生涯的重要回饋。而新版《GTO》延續原班核心團隊，由遊川和彥擔任編劇、中島悟執導，力求重現當年作品的精神。反町隆史表示，劇集仍會維持「大部分時間以娛樂與幽默為主，最後再帶出核心訊息」的節奏設計，希望觀眾能在輕鬆觀看之餘，也感受到作品想傳達的情感與價值。面對2026年的校園背景與新一代學生，反町隆史也坦言角色挑戰更大。現代學生不再是過去刻板印象中的問題少年，而是外表平靜、內心各自有故事的年輕人。他期待透過鬼塚英吉這個角色，與學生建立真實連結，也希望這部作品能再次成為跨世代共同記憶的一部分。