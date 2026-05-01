我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本次五一行動聯盟遊行從凱達格蘭大道開始集會，最後在立法院前集結。（圖／記者吳翊緁攝）

▲五一行動聯盟拼上象徵八大訴求的拼圖。（圖／記者吳翊緁攝）

▲民進黨代表、衛環委員會召委林月琴回應勞工訴求。（圖／記者吳翊緁攝）

▲民眾黨黨團副總長王安祥（中）攜手黨團總召陳清龍（右）、黨團幹事長邱慧洳（左）一起回應勞退與家庭支持的困境。（圖／記者吳翊緁攝）

▲國民黨代表則由書記長林沛祥（中）、教育及文化委員會召委羅廷瑋（右）與立委牛煦庭（左）接力發言回應勞工訴求。（圖／記者吳翊緁攝）

今（1）首個全民放假的五一勞動節，數十個工會團體、超過4000名勞工聚集發起五一行動聯盟，從凱道遊行到立法院前表達關於退休保障的相關訴求。民進黨、民眾黨、國民黨3黨團皆派出立委代表，回應勞工團體本次遊行訴求。本次遊行聚焦「退休制度」改革，共有八大訴求，包含提高勞退新制雇主提繳率至12%、取消勞退舊制基數上限、調高資遣費上限、調高勞保薪資分級表上限、公教退撫足額撥補、教職員提撥率不分公私校15%、不分國籍家事服務業一體適用勞退新制，以及家事勞工納入社會保險。本次遊行凱達格蘭大道開始集會，最後在立法院前集結。民進黨代表、衛環委員會召委林月琴委員，坦言「不能講勞動節快樂」，今天會有遊行就代表執政黨做得不夠完善，也是勞工對於退休不安跟保障不足的恐慌。她承諾會盡最大努力與工會、產業以及政府溝通，會謙卑面對民眾需求，也謝謝大家願意站出來，讓執政黨知道民眾聲音。現場響起噓聲一片並表示不滿，立委在個別法案雖然努力幫勞動說話，但是沒有聽到執政黨具體回應，不能輕易放過執政黨。民眾黨黨團副總長王安祥攜手黨團總召陳清龍、黨團幹事長邱慧洳一起出席，回應勞退與家庭支持的困境。王安祥說，民眾黨主張將雇主提撥率從現行的6%先調升至8%，並朝12%的長遠目標邁進，同時支持移除資遣費僅6個月的天花板上限。此外，為應對少子女化，民眾黨提出將產假由8周延長至10周，並逐步接近國際14週水準；同時育嬰留停津貼由現行的補助形式正式法制化為投保薪資的80%，且領取期間應從6個月延長至9個月，同時也強調應強化移工權益，減少失聯狀況，建立國際化的人權職場。國民黨代表則由書記長林沛祥、教育及文化委員會召委羅廷瑋與立委牛煦庭接力發言。林沛祥說，本會期將針對勞退新舊制展開公聽會，政府不該繼續躲避勞權問題。羅廷瑋則回應全教總訴求，承諾排案推動公私校退撫一致化與基金撥補，讓教師能專心教學。牛煦庭說，5人以下企業不強制投保的規定已停留在民國68年，導致勞資雙方皆受困於保障漏洞，因此堅定主張「全面納保」。他也批評現行資遣費計算公式讓工作12年的人僅能領取6個月薪資過於殘忍，將草擬新版法案鼓勵久任並保障勞工。現場勞工團體回應，遺憾沒有回應移工相關訴求，強調要求本勞移工全面納保。